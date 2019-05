Pellegrini vysvetlil, prečo s Trumpom nehovoril o obrannej spolupráci

Premiéra potešilo, že mohol americkej hlave štátu povedať aj o tom, aký dosah by mali prípadne clá na dovoz motorových vozidiel do Spojených štátov amerických na slovenskú ekonomiku.

Bratislava 5. mája (TASR) – O téme dohody o obrannej spolupráci počas návštevy Bieleho domu premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s americkým prezidentom Donaldom Trumpom nehovoril. Ako uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike, táto téma podľa neho patrí na "odbornú úroveň" a nie na rokovanie medzi prezidentom Spojených štátov amerických a premiérom SR.



"Len malá zmienka o možných zmluvách je v našom spoločnom vyhlásení," povedal premiér. Podľa neho Trump ocenil plnenie našich obranných záväzkov. "V koalícii je jasne dané, že ministerstvo zahraničných vecí bude na odbornej úrovni viesť dialóg s kolegami z protistrany s tým, že ak sa podarí prísť k výsledku, ktorý je v rámci záujmov SR a podmienkami, ktoré má, môžeme sa blížiť k ukončeniu tohto dialógu," povedal Pellegrini. Ak sa tak nestane, bude tento dialóg pokračovať. Podľa neho v prípade, že by Slovensko hocijakú zmluvu išlo podpísať alebo ratifikovať, tak by sa zverejnila. "Nikto nepodpíše so žiadnou krajinou zmluvu, ktorá by narušila suverenitu našej krajiny," vyhlásil.



Pellegrini si pochvaľuje stretnutie s Trumpom, ktoré sa uskutočnilo aj za prítomnosti ďalších najvyšších predstaviteľov USA. "Bolo nám dané prijatie na najvyššej úrovni tak, ako je dané predstaviteľom iných veľkých štátov," uviedol premiér. Zároveň tvrdí, že jeho prijatie v Bielom dome bolo ocenením celej slovenskej diplomacie a bol to jasný signál do celého sveta, že Slovensko je akceptovateľným partnerom.



Premiér poznamenal, že s Trumpom sa rozprávali napríklad o obchodnej a ekonomickej oblasti. Zároveň počas diskusnej relácie zhodnotil, že americké firmy majú pozitívnu skúsenosť so Slovenskom a zamestnancami z našej krajiny. "Počas mojej návštevy som sa stretol s predstaviteľmi firiem, ktoré majú svoje pobočky aj na Slovensku. Som rád, že počas nášho rokovania zazneli pozitívne reakcie na Slovensko, že chcú u nás zotrvať," poznamenal Pellegrini.



Premiéra potešilo, že mohol americkej hlave štátu povedať aj o tom, aký dosah by mali prípadne clá na dovoz motorových vozidiel do Spojených štátov amerických na slovenskú ekonomiku. "Pre prezidenta Trumpa bola nová informácia, že Slovensko už dnes vyrába 1,2 milióna vozidiel, po nábehu Jaguaru to bude 1,4 milióna vozidiel," povedal premiér s tým, že Trump si uvedomil, že by to malo dosah nielen na Nemecko, ale aj na Slovensko. Podľa neho je dobré, že sa mu podarilo navštíviť Biely dom práve v čase, keď sa bude vyjednávať, aké budú obchodné vzťahy medzi Spojenými štátmi americkými a EÚ. "Sú to kľúčové veci, ktoré majú zásadný vplyv aj na Slovensko," uzavrel Pellegrini.