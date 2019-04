PREMIÉR: Vďaka novému odkladu sa summity budú venovať aj inej agende

Na summite sa lídri EÚ27 dohodli, že Spojené kráľovstvo môže odložiť brexit do 31. októbra, avšak s tým, že situáciu na júnovom summite ešte posúdia.

Brusel/Bratislava 11. apríla (TASR) – Vďaka novému odkladu brexitu do 31. októbra sa lídri európskej dvadsaťsedmičky budú môcť na nadchádzajúcich summitoch už zaoberať inou agendou než prevažne len odchodom Británie z EÚ. Túto skutočnosť oceňuje aj slovenský premiér Peter Pellegrini.



Podľa jeho slov by sa mal "problémom Európy a jej budúcnosti" venovať už najbližší júnový summit EÚ, na ktorom síce lídri majú posúdiť stav vecí týkajúcich sa brexitu, ale táto otázka už nebude hlavnou témou summitu.



"Prestáva nás už baviť, že každý summit je venovaný z väčšej časti brexitu a opomíname hovoriť o ďalších agendách, ktoré máme na stole. Preto ten júnový summit, ktorý bude štandardný a bude sa venovať celej škále tém, bude sa len okrajovo venovať tomu, aby sme si povedali určitú správu o aktuálnom stave (Británie)," povedal Pellegrini slovenským novinárom v Bruseli na brífingu po skončení mimoriadneho summitu EÚ o brexite.



Na summite sa lídri EÚ27 dohodli, že Spojené kráľovstvo môže odložiť brexit do 31. októbra, avšak s tým, že situáciu na júnovom summite ešte posúdia. Nový odklad je flexibilný, čo znamená, že Británia môže vystúpiť z EÚ aj skôr, respektíve, keď už bude mať "rozvodovú dohodu" schválenú.



Podľa Pellegriniho slov na júnovej schôdzke lídri najmä zhodnotia, v akom stave Británia je, či sa zúčastnila eurovolieb a "či stále je alebo nie je členskou krajinou alebo je už v tom tranzitnom prechodnom období", ale prevažne sa budú venovať svojej agende, ktorá sa vďaka diskusiám o brexite dostala do úzadia.



Témami tejto agendy sú podľa jeho slov debata o rozpočte, respektíve viacročnom finančnom rámci, ale napríklad aj definícia priorít Únie na nasledujúce obdobie.



"Na nasledujúcich desať rokov... ako sa má Únia vyvíjať, ako má reagovať na globálne trendy, aby si zachovala svoje miesto v tejto modernej, meniacej sa dobe. Aby sme nezaostávali v konkurencieschopnosti za Spojenými štátmi, rýchlo rastúcou Čínou a postupne - síce v niekoľkoročnom závese - aj za Indiou, ktorá začína predstavovať takisto veľký ekonomický priestor," uviedol slovenský premiér. Práve takýmto témam sa podľa neho Únia musí venovať, aby si zachovala "konkurencieschopnosť a rast".



"Toto sú veci, o ktorých by sme radšej hovorili, a nie venovali do druhej rána čas na diskusiu o brexite a v skutočnosti hľadali len dátum, na ktorom sme sa o druhej ráno dohodli," uzavrel.



Pellegrini po skončení summitu v Bruseli odletel naspäť do Bratislavy, pričom vládnym špeciálom zviezol rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza, ktorý po prílete do slovenskej metropoly odišiel do svojej vlasti v sprievode ochranky.



Nebolo to po prvýkrát, čo Pellegrini viezol Kurza v slovenskom vládnom špeciáli. Dvojica takto spoločne letela už na februárový summit krajín Európskej únie a Ligy arabských štátov (LAŠ), ktorý sa konal v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch.



Rakúsko žiadne vládne špeciály nemá, pričom kancelár do rôznych destinácií obvykle lieta linkovými letmi, objasnila hovorkyňa predsedu vlády SR Patrícia Macíková. V oboch uvedených prípadoch podľa jej slov Kurz využil slovenskú výpomoc.



Osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Schmidtová