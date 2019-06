Pellegrini: Vodovodmi a kanalizáciami sa vláda bude zaoberať na jeseň

Minister životného prostredia László Sólymos od vlády dostal úlohu, aby do 30. 9. predložil vláde Národný program dobudovania vodovodov a kanalizácií, ktorý bude obsahovať aj možnosti financovania.

Bratislava 19. júna (TASR) - Systémovým dobudovaním vodovodov a kanalizácií sa vláda bude zaoberať na jeseň. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) totiž od vlády dostal úlohu, aby do 30. septembra predložil vláde Národný program dobudovania vodovodov a kanalizácií, ktorý bude obsahovať aj možnosti financovania.



"Úroveň pripojenia občanov SR na vodovod je naozaj nízka. Takisto nie dobré a pozitívne čísla dosahujeme v percente odkanalizovania odpadových vôd, či už do centrálnej kanalizácie alebo čistiarne odpadových vôd," vysvetlil Pellegrini, podľa ktorého je povinnosťou vlády pripraviť komplexný program a neriešiť tento problém len nesystémovým poskytovaním prostriedkov na dobudovanie infraštruktúry.







Prostriedky na výstavbu kanalizácií chce vláda získať aj zo štrukturálnych fondov EÚ. "Zároveň chceme rokovať aj možnostiach iného financovania a sme v rokovaní s Európskou investičnou bankou. Štát tiež bude musieť nasledujúcich desať rokov každý rok vyčleňovať konkrétnu jasnú a predvídateľnú sumu, s ktorou bude musieť počítať Environmentálny fond a ktorá bude každý rok rozdeľovaná medzi obce a mestá, ktoré potrebujú takúto dotáciu," povedal.



Informačný materiál, ktorý v stredu schválila vláda, podľa premiéra obsahuje aj systém prioritizácie. "Prioritne budeme dokončovať najviac rozostavané vodovody a kanalizácie, ako aj tie, ktoré sa nachádzajú v chránených oblastiach," ozrejmil Pellegrini, podľa ktorého takýto systém umožní, aby každý vedel, kedy sa v jeho okolí vodovod alebo kanalizácia dobuduje,