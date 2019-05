P. Pellegrini: Pri rozhodovaní EP môže byť viac demokracie

Európski lídri podľa slov premiéra SR na mimoriadnom summite vyjadrili spokojnosť s faktom, že na európskej úrovni došlo "k nárastu volebnej účasti".

Brusel 29. mája (TASR) - Po voľbách do Európskeho parlamentu panuje medzi európskymi lídrami stále dobrá nálada, a to aj napriek oslabeniu dvoch najsilnejších frakcií - ľudovcov i socialistov - a posilneniu, ktoré naopak zaznamenali euroskeptické populistické strany.



Po skončení mimoriadneho povolebného summitu EÚ v Bruseli to v utorok povedal slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



"Stále je ten pomer proeurópskych strán k tým ostatným 2:1," zdôraznil Pellegrini a dodal, že práve pre túto skutočnosť žiaden z premiérov či šéfov krajín nevyjadril znepokojenie nad tým, že by sa posilnili sily, ktoré by mohli "pôsobiť antieurópsky alebo narúšať celý ten systém ďalšieho rozvoja".



Európski lídri podľa jeho slov na mimoriadnom summite vyjadrili spokojnosť s faktom, že na európskej úrovni došlo "k nárastu volebnej účasti". Pellegrini sa domnieva, že práve pre vyšší záujem voličov sú výsledky eurovolieb "akoby reprezentatívnejšie, možno aj záväznejšie a treba ich rešpektovať".



Samotný výsledok eurovolieb pritom podľa jeho slov vôbec nie je pre Európu zlý. "Naopak, môže vniesť do rozhodovania parlamentu možno ešte viac demokracie, nakoľko sa už nebudú môcť dve frakcie dohodnúť a vybaviť všetko tak, ako si myslia," povedal slovenský premiér.



Niektorí z lídrov EÚ podľa jeho slov to dokonca zhodnotili tak, že sa EP teraz viac priblíži k národným parlamentom, v ktorých sú koalície vždy tvorené vyšším počtom strán, čo si vyžaduje väčší konsenzus.



Najsilnejšie frakcie Európska ľudová strana (EPP) a Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D), do ktorej patria i europoslanci zo strany Smer-SD, si síce po eurovoľbách zachovali v EP dominantnú pozíciu, utrpeli však výrazné straty a prišli o parlamentnú väčšinu kresiel. V eurovoľbách si zároveň polepšili liberáli a zelení, zatiaľ čo sa rozšíril počet členov euroskepticky zameraných frakcií.



Osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Schmidtová