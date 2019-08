Pellegrini vyzval policajtov a sudcov, aby svoju prácu konali čestne

Premiér avizoval, že sa po dovolenke vrátil na úrad vlády a so znepokojením sleduje a vníma informácie naznačujúce niekdajší neprimeraný, neprijateľný vplyv niektorých ľudí na chod orgánov štátu.

Bratislava 1. augusta (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzval všetkých policajtov, prokurátorov a sudcov, aby si svoju prácu naďalej konali čestne. Vo videu na sociálnej sieti uviedol, že majú voľné ruky a plnú podporu, aby sa pri vyšetrovaní riadili len zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej republike, svojimi morálnymi zásadami a hodnotami spravodlivosti.



Zároveň zdôraznil, že v tomto im vláda SR poskytne maximálnu súčinnosť a podporu.



Pellegrini avizoval, že sa po dovolenke vrátil na úrad vlády a so znepokojením sleduje a vníma informácie naznačujúce niekdajší neprimeraný, neprijateľný vplyv niektorých ľudí na chod orgánov štátu. Pripomenul slová, ktoré povedal krátko po tom, ako bola vláde pod jeho vedením vyslovená dôvera v Národnej rade SR. "Slová, ktoré hovoria o tom, že na Slovensku musí platiť elementárna spravodlivosť pre všetkých, že musí platiť pravidlo: Padni, komu padni," poznamenal Pellegrini.



Ako doplnil premiér, na základe nových pravidiel bol do funkcie zvolený nový policajný prezident. "Výsledky policajtov a vyšetrovateľov prinášajú svoje výsledky a dnes ľudia, ktorí si užívali mediálnu slávu a pozornosť, sedia vo väzbe a stoja pred súdmi," poznamenal Pellegrini.



Podľa medializovaných informácií mal Marian K. komunikovať s Bödörom o SIS, polícii, ale aj prokuratúre a prideľovaní konkrétnych prípadov konkrétnym prokurátorom. Bödör mal pre neho zabezpečovať lustrácie novinárov. Marian K. je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Podľa zverejnenej komunikácie mal Marian K. v októbri 2017 poslať Tóthovi správy s osobnými údajmi zavraždeného novinára.



Marian K. mal mať ambície aj v politike. Denník N informoval o tom, že mal záujem konať v prospech strany Smer-SD a po vražde Kuciaka mal o budúcnosť strany obavy. Denník sa opiera o zápis policajta, ktorý analyzoval prepis komunikácie medzi Bödörom a Marianom K. Informuje tiež o tom, že Marian K. mal záujem o trestné stíhanie a diskreditáciu advokáta Daniela Lipšica, poslancov Národnej rady SR Igora Matoviča (OĽaNO) a Borisa Kollára (Sme rodina), a exprezidenta Andreja Kisku. Mal mať aj vlastné politické ambície so stranou Cieľ.



Časť tejto komunikácie predložil senátu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta vo veci údajného falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti. V kauze sú obžalovaní Marian K. a niekdajší riaditeľ televízie Pavol R.