Pellegriniho sa europoslanci pýtali na vraždu novinára i jednotu EÚ

Štrasburg/Bratislava 12. marca (TASR) – Vyšetrovanie vraždy novinára, jednota či smerovanie Európskej únie (EÚ) sú niektoré z tém, ktoré v utorok spomenuli pred slovenským premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) poslanci Európskeho parlamentu (EP) počas diskusie o budúcnosti Únie.



Liberálna europoslankyňa Sophie In 't Veldová, ktorá navštívila Slovensko aj v rámci monitorovacej misie, zdôraznila potrebu toho, aby sa vinníci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice dostali do väzenia. Zároveň odporúčala Pellegrinimu, aby sa odpojil od bývalého slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ukázal tým, že "Slovensko vedie nová ruka". Na pokrok vo vyšetrovaní ho vyzvala aj nemecká europoslankyňa Ska Kellerová.



Pellegrini poslancov EP uistil, že Slovensko robí všetko pre to, aby boli vinníci dvojnásobnej vraždy potrestaní. Zároveň požiadal europoslancov, aby sa pri debatách o Slovensku "neuchýlili k paušalizovaniu" a nehodnotili na základe niektorých čiastkových problémov krajinu ako celok.



In 't Veldová ocenila slová slovenského premiéra o jednote EÚ. "Nie je východná, západná alebo stredná Európa. Je len jedna Európa," podotkla.



Pellegrini reagoval s tým, že je potrebné sa prestať deliť na západ a východ, veľkých a malých či bohatých a chudobných. "Jednota v rozmanitosti je ten kľúč a základ, na ktorom je EÚ postavená," poznamenal.



