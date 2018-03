Pellegriniho vláda požiada parlament o dôveru v piatok

Schôdza sa má začať ráno o 9.00 h. Po rokovaní vlády to potvrdil premiér Pellegrini.

Bratislava 22. marca (TASR) - Vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorú vo štvrtok vymenoval prezident SR Andrej Kiska, predstúpi pred Národnú radu SR a požiada ju o dôveru v piatok 23. marca. Schôdza sa má začať ráno o 9.00 h. Po rokovaní vlády to potvrdil premiér Pellegrini.



Nový predseda vlády vystriedal vo funkcii Roberta Fica (Smer-SD). V porovnaní s odchádzajúcim kabinetom došlo okrem postu premiéra k zmene vo funkciách podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorú zastáva Richard Raši (Smer-SD), ministrom vnútra je Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) a spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Na ostatných postoch zmeny nenastali.



Výmenu vlády si vyžiadala vládna kríza, ktorá nastala po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a po ďalších okolnostiach vrátane informácií o údajných prepojeniach vládnych politikov na kalábrijskú mafiu, o čom písal Kuciak.



Po vražde vyšli do ulíc desaťtisíce ľudí žiadajúcich odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), následne aj Roberta Fica. V hre boli aj predčasné parlamentné voľby, po ktorých volá opozícia, ale žiadal ich aj Most-Híd. Vládna strana zmenila názor, keď Fico oznámil, že podá demisiu, čo vyústilo do rekonštrukcie vlády.