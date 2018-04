Premiér: V NATO sme o Salisbury nehovorili, treba vyšetriť útok v Dúme

Stoltenberg uviedol, že NATO privíta príchod medzinárodných expertov do Sýrie, ktorí by mali vyšetriť chemický útok v Dúme, kde bojujú jednotky sýrskej armády podporované Ruskom a Iránom.

Brusel 12. apríla (TASR) - Kauza Sergeja a Julije Skripaľovcov, ktorí boli v marci v anglickom meste Salisbury otrávení nervovoparalytickou látkou novičok, nebola predmetom štvrtkových rokovaní medzi slovenským premiérom a Petrom Pellegrinim a generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.



Slovenský premiér, ktorý bol na svojej prvej oficiálnej návšteve v bruselskom sídle Aliancie, na tlačovej konferencii ďalej povedal, že postoj slovenskej vlády a diplomacie odvolať nášho diplomata z Moskvy, pričom niektoré krajiny EÚ a NATO prikročili aj k vyhosteniu časti ruských diplomatov, považuje - aj vzhľadom na závažnosť informácií, aké sme o tejto kauze mali - za dostatočný a primeraný akt.



"Na druhej strane chcem využiť túto príležitosť, aby som generálneho tajomníka uistil, že tento akt v žiadnom prípade nemôže byť spochybňovaný ako nejaké odklonenie sa od našej jednoznačnej orientácie na NATO," zdôraznil premiér a dodal, že Slovensko je spoľahlivým a predvídateľným partnerom Aliancie. "Náš postoj k incidentu zo Salisbury nebude mať žiaden dopad na naše vzťahy s NATO," zopakoval.



Stoltenberg pripomenul, že Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OCPW) vo štvrtok potvrdila predošlé britské zistenia v prípade otravy Skripaľovcov v Salisbury. Podľa Stoltenberga išlo o prvý takýto útok na území Aliancie a tento incident spadá do širšieho správania sa Ruska, ktoré v posledných rokoch, najmä od anexie Krymu, podniká sériu hybridných a kybernetických útokov so zámerom ovplyvniť dianie v Európe. Vyhostenie ruských diplomatov z ruskej misie pri NATO označil za politickú odpoveď na útok zo Salisbury.



Na margo Sýrie, kde narastá napätie medzi Ruskom a USA kvôli údajnému použitiu chemických zbraní v Dúme, Pellegrini uviedol, že sa spolu so šéfom NATO zhodli na tom, že prvoradé je rázne odmietnutie chemických zbraní, či už v rámci bojových konfliktov, alebo voči civilnému obyvateľstvu.



"Pre Alianciu a pre nás ako jej člena je dôležité zabezpečiť, aby v Sýrii mohli pôsobiť na expertnej úrovni tí, ktorí budú môcť situáciu kontrolovať a dať jasné stanovisku, čo sa tam deje. A aby tam boli prítomné medzinárodné zdravotné tímy a zmiernili následky takýchto útokov," uviedol Pellegrini. Čo sa týka možných útokov USA a Spojeného kráľovstva na ciele v Sýrii, na úrovni spojencov NATO prebiehajú diskusie o tom, ako iným spôsobom reagovať na túto situáciu.



Aj Stoltenberg uviedol, že NATO privíta príchod medzinárodných expertov do Sýrie, ktorí by mali vyšetriť chemický útok v Dúme, kde bojujú jednotky sýrskej armády podporované Ruskom a Iránom. Stoltenberg vyjadril nádej, že osoby zaň zodpovedné budú postavené pred súd.



Spravodajca TASR Jaromír Novak