Petíciu za ochranu nenarodených detí podpísalo 13.114 ľudí

Petícia kritizuje fakt, že umelý potrat je v súčasnosti možný aj bez udania dôvodu. Podľa petície je súčasný potratový zákon voči nenarodeným deťom nespravodlivo krutý.

Bratislava 6. februára (TASR) – Petíciu za zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek podpísalo 13.114 občanov. Žiadajú v nej zlepšenie zákonnej ochrany nenarodených detí či ich plné zrovnoprávnenie. Doručená bola v stredu do Národnej rady SR. TASR o tom informoval Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.



Petícia vyzýva poslancov na zlepšenie zákonnej ochrany nenarodených detí, žiada o ich dôslednú ochranu a plné zrovnoprávnenie. Žiada ich tiež o podporu návrhov na zmenu potratovej legislatívy, o ktorých sa bude v najbližších dňoch v parlamente hlasovať. "Považujeme za samozrejmé, že sú naše ľudské práva rešpektované. Ak ale chceme byť féroví, musíme ich priznať úplne každému človeku, to znamená aj nenarodeným deťom," zdôraznil Daniška.



Petícia kritizuje zároveň fakt, že umelý potrat je v súčasnosti možný aj bez udania dôvodu. Podľa petície je súčasný potratový zákon voči nenarodeným deťom nespravodlivo krutý. "Žiadame preto, aby parlament túto krutosť odstránil, alebo, ak pre túto požiadavku dnes neexistuje v parlamente väčšinová podpora, aby ju aspoň výrazne zmiernil," uvádza sa v petícii. Medzi navrhované zmeny patrí zrušenie potratu na žiadosť.



Požaduje sa tiež väčšia miera istoty pri posudzovaní zdravotného stavu matky a dieťaťa, čo by malo byť preukázané dvomi lekárskymi správami. Navrhované sú tiež nové pravidlá na ochranu matiek pred núteným potratom.