Petit Press organizuje debatu prezidentských kandidátov vo vlaku

Bratislava 14. februára (TASR) - Siedmi prezidentskí kandidáti budú debatovať na palube vlaku. Ten vyštartuje 19. februára o 9.40 h z Bratislavy. Prezidentský vlak 2019 organizuje vydavateľstvo Petit Press. Súprava bude mať krátke zastavenia v Trnave a Trenčíne a jej cieľovou stanicou bude Žilina. Pre verejnosť bude diskusia z Bratislavy do Žiliny k dispozícii online na stránke www.myregiony.sk s miernym časovým posunom pre prenos z vlaku.



Otázky ku kandidátom budú môcť občania poslať vopred prostredníctvom e-mailu na adresu: mysvami@petitpress.sk do pondelka 18. februára. Pozvanie do diskusie prijali Zuzana Čaputová, Robert Mistrík, Béla Bugár, Maroš Šefčovič, František Mikloško, Štefan Harabin a Milan Krajniak.



Moderátorom diskusie bude Peter Vavro, nový riaditeľ obsahu a divízny šéfredaktor týždenníkov MY. "Sme radi, že sme pre našu ideu prezidentského vlaku našli partnera – súkromnú železničnú spoločnosť, a sme ešte radšej, že takáto diskusná platforma nadchla aj oslovených kandidátov. Očakávame tvrdú, otvorenú a slušnú diskusiu, do ktorej sa na jednotlivých železničných staniciach budú postupne zapájať aj naši šéfredaktori regionálnych titulov s otázkami od svojich čitateľov. Čaká nás teda taká diskusia kandidátov, aká tu ešte nebola," zdôraznil Vavro.