Petrák: O zavedení povinnej predškolskej dochádzky budeme diskutovať

Bratislava 9. mája (TASR) – O téme zavedenia povinnej predškolskej dochádzky v materských školách sa bude ešte diskutovať. Počas štvrtkového rokovania Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport to uviedol jeho predseda Ľubomír Petrák (Smer-SD) s tým, že k tejto téme sa uskutoční medzi poslancami, ktorí chcú o tomto rokovať, neformálne stretnutie.



Druhým krokom by podľa Petráka mala byť komunikácia s organizáciami, ktoré by sa chceli k návrhu zákona vyjadriť. Aj poslankyňa NR SR Eva Smolíková (SNS), ktorá je zároveň predkladateľkou zákona, potvrdila, že sa o tejto téme bude ešte diskutovať. Petrák zároveň avizoval, že ak by sa naskytli viaceré problémy, navrhovaná účinnosť zákona by sa mohla presunúť zo septembra 2020 na neskôr. "Uvidíme, ako dopadnú naše rozhovory a stretnutia s poslancami a potom s ďalšími organizáciami, a zariadime sa podľa toho," povedala Smolíková.



Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) poznamenala, že zmenu povinnej predškolskej dochádzky rezort školstva ohlásil už v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bol schválený v lete 2018. "Povedali sme, že odložíme účinnosť s tým, aby sa mali všetci možnosť pripraviť," povedala Lubyová. Zároveň si myslí, že táto zmena sa rozoberá už dosť dlho. Rodičia podľa nej neprídu o právo rozhodnúť sa. "Systém, na ktorý boli zvyknutí rodičia na základnej škole, sa presunie o rok nižšie. Ak má niekto potrebu mať dieťa v individuálnom vzdelávaní, tak isto, ako sa to dá teraz urobiť na základnej škole, obdobným spôsobom sa to dá urobiť aj v materskej škole," priblížila šéfka rezortu školstva.



Opozícia, ale aj viaceré organizácie vidia problém aj v nedostatku kapacít. Ministerka poznamenala, že to nie je v kompetencii rezortu školstva. "Zriaďovateľmi sú mestá a obce, teda samosprávy. Preto sme túto zmenu avizovali dva roky dopredu, aby sa zriaďovatelia vedeli pripraviť na príjem dodatočných detí," povedala Lubyová s tým, že ide zhruba o 8000 detí. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) poznamenal, že obciam boli sprístupnené zdroje, aby sa budovali kapacity v materských školách. "Ak obec chcela alebo chce riešiť túto problematiku, nájde zdroje. Bohužiaľ, aj keby sme dali ešte desaťročný odklad, tak sú obce, ktoré to budú riešiť až vtedy, keď pôjde do tuhého," poznamenal Ravasz s tým, že preto je podľa neho potrebné, aby bola povinná predškolská dochádzka zavedená čím skôr.



Podľa novely zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú na májovú schôdzu parlamentu predložili koaliční poslanci Smolíková, Petrák a Péter Vörös (Most-Híd), by malo byť predprimárne vzdelávanie v materských školách pre päťročné deti povinné. Touto právnou úpravou by sa predĺžila povinná školská dochádzka zo súčasných desiatich rokov na 11, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole by trvala jeden školský rok.