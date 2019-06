Petržalka si v auguste pripomenie 100. výročie pripojenia k ČSR

V rámci predbežného programu sú naplánované napríklad besedy, prednášky, premietania či hudobné vystúpenia.

Bratislava 24. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka si tento rok pripomenie 100. výročie pripojenia k ČSR. Stane sa tak 14. augusta. Pri tejto príležitosti pripravuje mestská časť viaceré podujatia a sprievodné akcie. V rozpočte na to zatiaľ vyčlenila takmer 32.000 eur.



"Pripojenie Petržalky k ČSR je preukázateľne významným krokom ako pre Petržalku, tak i pre Bratislavu, a preto by sme 100. výročiu mali venovať zvýšenú pozornosť a pripomenúť túto historickú udalosť verejnosti na oboch brehoch Dunaja," uvádza samospráva.



V rámci predbežného programu sú naplánované napríklad besedy, prednášky, premietania či hudobné vystúpenia. V spolupráci s Múzeom petržalského opevnenia by sa mal otvoriť náučný chodník, počas sprievodného programu by nemuseli chýbať ani ukážky bojov, streľby či oblečenia. Pripravuje sa tiež putovná výstava pre školy s názvom 100 rokov pripojenia Petržalky k Bratislave/ČSR. Vydať by sa mala tiež historická publikácia a pamätné medaile. Slávnostný galaprogram pod záštitou starostu Petržalky Jána Hrčku sa plánuje v septembri.



Oslavu výročia podporuje napríklad aj česká ambasáda. "Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave dlhodobo podporuje pripomínanie pozitívneho odkazu Československa. V súlade s týmto cieľom vychádza v ústrety žiadostiam o spoluprácu prichádzajúce od slovenských partnerov, ktorí pripravujú pripomenutie udalostí spojených s budovaním ČSR," uviedol pre TASR Ondřej Pometlo, 1. tajomník Veľvyslanectva ČR.



Po skončení prvej svetovej vojny začali tvoriť mocnosti v Paríži v novembri 1918 nové hranice. Petržalka pripadla Maďarsku, keďže hranica medzi ČSR a Maďarskom pri Bratislave prechádzala stredom Dunaja. Z Petržalky sa tak stala pohraničná obec na okraji krajiny. "Hrozil ekonomický úpadok, keďže nemeckí a rakúski podnikatelia rozmýšľali nad zrušením výroby a odsťahovaním sa. Zároveň pre mesto Bratislava bolo životne potrebné hranicu posunúť čím viac od Bratislavy. Nikto nemal záujem, aby sa zopakovali udalosti roku 1809, keď francúzske napoleonovské delá stáli v Petržalke a pálili na mesto," približuje mestská časť.



Zo strategických dôvodov československá vláda žiadala pripojiť aj bratislavské predmostie, ktoré vojenské velenie žiadalo posunúť až k Neziderskému jazeru. To však bolo zamietnuté. Dohodové štáty súhlasili len s pripojením Petržalky a nová úprava hranice bola potvrdená 11. augusta 1919. Avšak vojsko Maďarskej republiky odmietalo Petržalku opustiť. Obsadenie Petržalky sa uskutočnilo nadránom 14. augusta 1919.