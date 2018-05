P.Gajdoš odmietol kritiku poslanca M.Krajniaka, označil ju za nezmysly

Gajdoš opozičného poslanca opätovne vyzval, aby priniesol do piatka (11.5.) dôkazy, v opačnom prípade bude čeliť trestnému oznámeniu zo strany ministerstva obrany.

Bratislava 9. mája (TASR) – Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) odmieta tvrdenia poslanca Milana Krajniaka (Sme rodina) o údajných províziách pre podnikateľov blízkych SNS za pripravovaný nákup obrnených transportérov na báze fínskeho vozu Patria. Podľa ministra ide len o nezmysly a klamstvá. Opozičného poslanca opätovne vyzval, aby priniesol do piatka (11.5.) dôkazy, v opačnom prípade bude čeliť trestnému oznámeniu zo strany ministerstva obrany.



„Musím reagovať a dôsledne a dôrazne sa ohradiť proti, prepáčte, nezmyslom a útokom pána poslanca Krajniaka,“ uviedol minister na tlačovej konferencii. „Reálne som čakal, že dnes prinesie fakty a nie, že z neho bude veštec, že ukáže argumenty, zamáva trestným oznámením,“ reagoval Gajdoš na stredajšie vystúpenie Krajniaka. „Pán poslanec namiesto toho klamal vo všetkom, nemal pravdu,“ doplnil.



Gajdoš verejne vyzval opozičného poslanca, aby sa obrátil na orgány činné v trestnom konaní, ak má informáciu, že z nákupu obrnených transportérov budú profitovať firmy blízke SNS. „Je to jeho povinnosť ako občana, tak aj poslanca Národnej rady SR,“ vysvetlil minister s tým, že ak to Krajniak neurobí, tak sa dopúšťa sám trestného činu.



Vyjadrenia poslanca o tom, že podplácanie pri nákupe fínskych Patrií hrozí aj na Slovensku, podobne ako v iných krajinách, kde Fíni túto vojenskú techniku dodávali, považuje Gajdoš iba za jeho bujnú fantáziu. Minister tiež odmietol akékoľvek prepojenie SNS a štátnej akciovky Konštrukta-Defence, ktorá bude dodávku obrnených transportérov zabezpečovať. „Odmietame akékoľvek prepojenie SNS na akýkoľvek biznis. Všetko sa robí v súlade s platnými zákonmi,“ zdôraznil.



Zároveň vysvetlil, že v súčasnosti ešte nie je jasné, kto budú subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na výrobe transportérov, podnik Konštrukta-Defence ich bude vyberať v súťaži. V prípade, ak to zákon dovolí, zverejnia subdodávateľov.



Generálny tajomník služobného úradu ministerstva obrany Ján Hoľko vníma kritiku Krajniaka ako snahu o politický prospech, pričom dochádza k pošpineniu nominantov SNS a poškodzovaniu Slovenska. „Nezažil som, aby niekto kritizoval vlastnú krajinu za to, že vyvíja vlastný produkt. Tieto veci nemôžeme nechať len tak. Nihilizovať a očierňovať za každú cenu, to sa nerobí,“ reagoval Hoľko.



O tom, že na transportéroch majú údajne zarobiť podnikatelia blízki SNS, hovoril Krajniak v reportáži fínskej verejnoprávnej televízie odvysielanej v pondelok (7.5.). „Hovorí sa o provízii 20 percent z ceny zákazky,“ povedal fínskemu investigatívnemu novinárovi Magnusovi Berglundovi, ktorý navštívil Bratislavu. V stredu na tlačovej konferencii informoval, že o celej veci komunikuje s Národnou kriminálnou agentúrou.



Zdroj údajnej informácie Krajniak neprezradil. Špecifikoval akurát, že má ísť o ľudí z firiem, ktoré mali o zbrojnú zákazku záujem. „Bolo im povedané o 20 percentách, väčšina to odmietla,“ uviedol. Podľa informácií opozičného poslanca sa tiež nákup transportérov nepozdáva nešpecifikovaným členom vládnych strán Smeru-SD a Mosta-Híd.