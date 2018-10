Gajdoš predloží do pripomienkového konania materiál o vozidlách 8x8

Celkovo chce rezort pre ozbrojené sily obstarať do roku 2024 do 81 kusov bojových obrnených vozidiel, z čoho deväť by malo byť veliteľských, 12 v zdravotníckej verzii a ďalších 60 v bojovej verzii.

Bratislava 19. októbra (TASR) -Ministerstvo obrany (MO) SR plánuje nakúpiť do 81 kusov obrnených vojenských vozidiel 8x8 s názvom Vydra. Ich cena by nemala presiahnuť 417 miliónov eur. Výroba vozidiel má prebiehať vo veľkej miere na Slovensku. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) predloží v budúcom týždni materiál do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Následne ho predloží Bezpečnostnej rade a vláde. Minister o tom informoval na piatkovej tlačovej konferencii.



Bojové vozidlo 8x8 bolo podľa Gajdoša dovyvíjané a upravené na základe komplexných požiadaviek vojakov Ozbrojených síl (OS) SR. "Úspešne prešlo všetkými druhmi skúšok, čiže technickými (podnikovými), kontrolnými, vojskovými, potom doplnkovými kontrolnými a opätovne vojskovými na overenie splnenia takzvaných technicko-organizačných opatrení," doplnil minister. Ochrannú známku vozidla s názvom Vydra dal podľa Gajdoša zaregistrovať štátny podnik Konštrukta-Defence.



Celkovo chce rezort pre ozbrojené sily obstarať do roku 2024 do 81 kusov bojových obrnených vozidiel, z čoho deväť by malo byť veliteľských, 12 v zdravotníckej verzii a ďalších 60 v bojovej verzii. V prípade súhlasu vlády plánuje ministerstvo začať so sériovou výrobou od roku 2019. V prvom roku plánujú vyrobiť 13 kusov, ktoré by podľa neho mali nahrádzať bojové vozidlá pechoty v 22. a 21. mechanizovanom prápore.



Cena za jeden kus so všetkými komponentmi podľa Gajdoša nepresiahne 3,33 milióna eur bez DPH, čo je s daňou do štyroch miliónov. Cena zahŕňa kompletnú výbavu a všetky potrebné systémy a softvéry aj s muníciou. Bez nich je podľa ministra kalkulovaná do 2,2 milióna eur bez DPH. Minister ozrejmil, že výdavky sú rozdelené na celkovú sumu vozidiel do 324 miliónov eur s DPH, na logistickú podporu vrátane trenažérov je kalkulovaných 17 miliónov, na muníciu 65 miliónov a na úpravou infraštruktúry 5 miliónov eur. Odkúpenie prototypu by podľa neho malo stáť 5,8 milióna eur.



Gajdoš uviedol, že projekt predstavuje tiež podporou domáceho obranného priemyslu. Podľa analýz projektu by sa na ňom mohlo podieľať 16 slovenských a jedna česká firma, čo podľa ministra zatiaľ nie je záväzné, ide len o predpoklad. Vďaka modernizácii domáceho obranného priemyslu pozemnej armády by mohlo nájsť prácu v priemysle až do 800 ľudí, aj vďaka výrobe húfnic Zuzana 2 a Vydier. "Podpora domáceho obranného priemyslu je pre nás jednoznačne zásadná," doplnil šéf rezortu.



Výber subjektov do kooperačnej schémy sériovej výroby bude podľa generálneho tajomníka služobného úradu MO SR Jána Hoľka realizovaný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. "Neviem si predstaviť, kde inde by nemala byť korupcia ako v tom, keď vláda stanoví výrobu do vládou kontrolovanej spoločnosti, ktorou je Konštrukta-Defence," doplnil.



Kľúčové podľa neho je, že zapojením projektu do vlastných výrobných kapacít štátu zapojíme projekt aj do ekonomiky krajiny. V sedemročnom kontrakte bude vyrobených do 81 vozidiel, pri tejto zákazke je predpokladaný náklad obstarania vozidiel štátom v sume 269.975.000 eur bez DPH. Podľa Hoľka predstavuje výroba prínos do štátneho rozpočtu počas kontraktu zhruba 42.721.000 eur.