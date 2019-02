Piataci dosiahli v testovaní oproti minulému roku horšie výsledky

Do celoslovenského testovania piatakov sa 21. novembra 2018 zapojilo 46.360 žiakov na 1487 základných školách.

Bratislava 2. februára (TASR) - Oproti výsledkom piatakov z testovania v školskom roku 2017/2018 dosiahli tohtoroční piataci horšie výsledky. Priemerná úspešnosť z matematiky predtým dosiahla 64,7 percenta, v aktuálnom školskom roku to nie je ani 60 percent. Matematické testy žiaci vypracovali v priemere na 59,3 percenta. Vyplýva to z výsledkov testovania piatakov, ktoré TASR poskytol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Žiaci sa zhoršili aj v testovaní slovenského jazyka a literatúry. V minulom školskom roku bola priemerná úspešnosť 62,8 percenta, v aktuálnom 58,4 percenta.



V školskom roku 2017/2018 boli v matematike najlepší žiaci Bratislavského kraja, ktorí priemerne dosiahli výsledok 73,5 percenta. Najmenej úspešní boli žiaci z Košického kraja, v ktorom bol priemerný výsledok 57,8 percenta. Bratislavčania boli najúspešnejší aj v slovenskom jazyku a literatúre, v priemere mali 70,6 percenta. Najmenej úspešní boli žiaci z Košického kraja s priemerom 57,1 percenta.



Najlepšie výsledky z oboch testov dosiahli v aktuálnom školskom roku žiaci z bratislavských škôl. Najhoršie výsledky majú dlhodobo žiaci piateho ročníka z okresov Gelnica, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok. "Rozdiel medzi výsledkami žiakov v okrese Bratislava I (73,8 percenta) a okrese Gelnica (38 percent) je v matematike takmer 36 percentuálnych bodov, čo zodpovedá 11 úlohám testu," informoval rezort školstva.



Do celoslovenského testovania piatakov sa 21. novembra 2018 zapojilo 46.360 žiakov na 1487 základných školách. Žiaci písali testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky. "Z celkového počtu piatakov bolo testovaných aj 3299 žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí mali upravené podmienky testovania v závislosti od typu postihnutia. Na testovaní sa zúčastnilo aj 2041 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 126 cudzincov," uzavrelo ministerstvo školstva.