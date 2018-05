Piatková Noc kostolov otvorí desiatky chrámov na celom Slovensku

Podujatie Noc kostolov vzniklo v roku 2001 v Nemecku. Jeho podstatou je stretnutie širokej verejnosti s kresťanstvom a, naopak, priblíženie kresťanstva a jeho hodnôt aj ľuďom mimo cirkvi.

Bratislava 25. mája (TASR) – Desiatky chrámov, kostolov a modlitební na celom Slovensku sa mimoriadne otvoria pre verejnosť v piatok o 18. h pri príležitosti podujatia Noc kostolov. Informuje o tom Konferencia biskupov Slovenska.



Noc kostolov sa pripravuje vo viacerých sakrálnych stavbách, ide predovšetkým o kostoly a kláštory v Nitre, záujemcovia si budú môcť prezrieť aj priestory, ktoré nie sú bežne prístupné, napríklad krypty. Zaujímavým bodom programu bude aj nočná prehliadka kláštora na Zobore. Program pripravujú aj v rámci pútnického miesta na Skalke pri Trenčíne. V priestoroch kláštora sa uskutoční divadelné predstavenie s názvom Ty ma voláš, ktoré približuje veľkonočné udalosti života Ježiša Krista. Po divadelnom predstavení je naplánovaná premiéra dokumentárneho filmu Svätci zo Skalky a beseda s tvorcami filmu. Sprievod na podujatí zabezpečí spevácky zbor pútnického miesta Ora et Canta.



Do podujatia sa zapojí aj hlavné mesto, konkrétne Farnosť Rusovce. Otvorený bude kostol sv. Márie Magdalény, veža, krypta Zichyovcov pod kostolom i kostolík sv. Víta. Pripravené je vystúpenie Bratislavského chlapčenského zboru i spevy z Taizé. Večer vyvrcholí tichou svätou omšou so začiatkom o 22. h.



Otvorené budú i sakrálne stavby v Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici, Bardejove, Hlohovci, Leopoldove, Dechticiach, Starej Turej či v Uzovských Pekľanoch alebo v Suchej nad Parnou.



Mottom pre tohtoročné podujatie je myšlienka "Zostávali cez noc v blízkosti Božieho domu". Podujatie Noc kostolov vzniklo v roku 2001 v Nemecku. Jeho podstatou je stretnutie širokej verejnosti s kresťanstvom a, naopak, priblíženie kresťanstva a jeho hodnôt aj ľuďom mimo cirkvi. V roku 2005 sa k podujatiu pripojili Rakúsko a Holandsko, v roku 2010 Slovensko. Noc kostolov má ekumenický charakter, jej súčasťou sa postupne stali aj Pravoslávna cirkev, Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Cirkev bratská a Bratská jednota baptistov, Cirkev adventistov siedmeho dňa a Reformovaná kresťanská cirkev.