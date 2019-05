Piatkové rokovanie patrilo predškolskej dochádzke päťročných detí

Podľa Evy Smolíkovej treba dať rovnakú šancu všetkým deťom vyrastať v adekvátnom prostredí. Vyzdvihla potrebu pomoci deťom zo sociálne slabšieho prostredia.

Bratislava 17. mája (TASR) - Návrh o zavedení povinnej predškolskej dochádzky pre päťročné deti sa môže ešte v ďalšom legislatívnom procese upraviť. V pléne to pripustila jedna z jeho predkladateľov Eva Smolíková (SNS). Diskusia o tomto návrhu zákona dominovala piatkovému rokovaniu pléna.



"Ak dáte možnosť nášmu poslaneckému návrhu cez to všetko, že sa stretneme počas druhého čítania, dohodneme sa, môže z toho byť pekný návrh," odkázala opozičným poslancom s tým, že neodmieta ani stretnutia s odborármi či predstaviteľmi ZMOS-u. Opatrenie sa totiž má dotknúť najmä samospráv.



Podľa Smolíkovej treba dať rovnakú šancu všetkým deťom vyrastať v adekvátnom prostredí. Vyzdvihla potrebu pomoci deťom zo sociálne slabšieho prostredia. Doplnila, že pokiaľ ide o kritiku personálnych kapacít, pracovných síl by v škôlkach malo byť dosť.



Poslanci v závere rokovacieho dňa rokovali aj o návrhu zákona o opatreniach na usporiadanie vlastníctva pozemkom, ktorý predložila poslankyňa SaS Anna Zemanová. Navrhuje v ňom zvýšiť výmeru poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, ktorú nemožno drobiť na menšie celky. V súčasnosti legislatíva predpokladá toto obmedzenie na úrovni 0,2 hektára pre poľnohospodárske pozemky a 0,5 hektára pre lesné pozemky. Po novom sa má v prvom prípade výmera zvýšiť na jeden hektár a v druhom prípade na päť hektárov.



Poslanci budú v pondelok pokračovať ďalšími návrhmi a správami, ktoré ešte nestihli prerokovať. Budúci týždeň v utorok (21. 5.) majú tiež voliť kandidátov na ústavných sudcov a riaditeľa Národného bezpečnostného úradu. Do uzavretia schôdze zostáva poslancom prerokovať už len pár bodov.