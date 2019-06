Pieskoviská by mali kontrolovať prevádzkovatelia zariadení aj obce

Deťom na pieskoviskách hrozia mikrobiálne, ale aj mechanické ochorenia. Ako hygienici priblížili, toxokaróza môže spôsobiť poškodenie vnútorných orgánov.

Bratislava 14. júna (TASR) – Pieskoviská by mali pravidelne čistiť a udržiavať prevádzkovatelia zariadení pre deti a mládež, ale rovnako aj obce. Pomôcť minimalizovať možné riziko ochorenia či poranenia môžu pred vstupom dieťaťa aj rodičia, ktorí by mali vizuálne priestor skontrolovať. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Podľa zákona majú fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie pre deti a mládež, povinnosť zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie vonkajších i vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež tak, aby nepredstavovali riziko v dôsledku mikrobiálneho a iného znečistenia," priblížila vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností ÚVZ SR Jana Hamade.



Odborníčka poukázala aj na to, že každý regionálny úrad verejného zdravotníctva má vypracovaný vlastný plán kontrol. Prevádzkovatelia musia počas sezóny pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody najmenej raz za dva týždne. O čistení a udržiavaní pieskoviska musia viesť záznamy. Okrem zabezpečenia pravidelného čistenia a údržby sú povinní technickými opatreniami zabrániť vstupu zvierat do pieskovísk, prípadne zabezpečiť ich zakrývanie vhodnou fóliou.



Na hru detí na pieskovisku by mala dozerať dospelá osoba. Rodičia by mali dbať na to, aby deti dodržiavali základné hygienické návyky a rešpektovať pokyny pediatra k očkovaniu. V prípade poranenia dieťaťa, napríklad znečistenou injekčnou striekačkou, by mali ranu ošetriť, vydezinfikovať a informovať pediatra, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.



Deťom na pieskoviskách hrozia mikrobiálne, ale aj mechanické ochorenia. Ako hygienici priblížili, toxokaróza môže spôsobiť poškodenie vnútorných orgánov. Toxoplazmóza sa môže prejaviť až v dospelosti. U tehotných žien môže vyvolať infekciu spôsobujúcu ťažké poškodenie plodu, respektíve potrat. Giardióza, ktorej pôvodcom nákazy je mačka, sa prejavuje tráviacimi ťažkosťami. Pri shigelóze prejavujúcej sa horúčkou, nevoľnosťou, zvracaním, bolesťami brucha a vodnatými hnačkami, hrozí ťažká dehydratácia, najmä u najmenších detí. Po skonzumovaní znečisteného piesku sa môže prejaviť vodnatými hnačkami, bolesťami hlavy a vysokým teplotami salmonelóza. Aj tu hrozí najmä u menších detí ťažká dehydratácia.



Deti sa na pieskovisku môžu aj poraniť. Napríklad injekčnými ihlami alebo kúskami skla, pričom hrozí možnosť nakazenia sa vírusovými hepatitídami typu B a C a HIV. "Vírus HIV je citlivý na vonkajšie prostredie, preto riziko prenosu ochorenia pri poranení injekčnou striekačkou nie je vysoké. Na rozdiel od vírusov hepatitídy B, ktoré sú 100-krát infekčnejšie a nakaziť sa nimi dá aj z niekoľko týždňov zaschnutej krvi. Najnebezpečnejší je vírus hepatitídy typu C, ktorý vyvoláva závažné ochorenie, často prechádza do chronického štádia a je nevyliečiteľné," upozornila Hamade.



Ako ÚVZ SR uzatvorilo, kontrola technického stavu a bezpečnosti detských atrakcií na ihriskách je v kompetencii Slovenskej obchodnej inšpekcie.



Sezóna pieskovísk trvá od 1. marca do 30. novembra.