Na Veľkonočnú nedeľu chystali dievčatá vajíčka a chlapci šibáky

Piešťany 21. apríla (TASR) – Cez Veľkonočnú nedeľu naši predkovia dodržiavali okrem cirkevných tradícií aj viacero zvykov, ktoré im mali zaručiť v nasledujúcich mesiacoch zdravie a prosperitu.



"Veľkonočná nedeľa je pripomenutie si zmŕtvychvstania Ježiša Krista. V rámci cirkevných obradov bolo svätenie veľkonočných jedál, ktoré gazdiná pripravila do košíka v predchádzajúci deň. Košík potom priniesla do domácnosti, kde gazda obradne rozdelil vajíčko medzi všetkých členov rodiny, aby tak zabezpečil prosperitu hospodárstva a, samozrejme, aj zdravie a nový život do rodiny," uviedla pre TASR etnologička Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch Jarmila Hluchová.







Proces pohostenia bol podobný ako počas Štedrého dňa. "K stolu zasadla celá rodina a na stole mali všetky jedlá, ktoré v tom čase domácnosť ponúkala, a mali zabezpečiť prosperitu do nasledujúceho hospodárskeho roka pre celú rodinu," doplnila Hluchová.



V nedeľu sa na Veľkonočný pondelok pripravovali chlapci aj dievčatá. "Mládenci si chystali šibáky a dohovárali sa, ku ktorým rodinám pôjdu šibať nasledujúci deň. Dievčatá si pripravovali vajíčka, respektíve výdušky z vajíčok," povedala etnologička.