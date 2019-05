Piloti si uctili pamiatku Štefánika preletom nad letiskom v Bratislave

Na snímke prílet lietadiel spojený s nízkym preletom nad dráhou bratislavského Letiska M. R. Štefánika pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave 4. mája 2019. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 4. mája (TASR) - V duchu odkazu Milana Rastislava Štefánika absolvovali leteckí veteráni a piloti združení v Slovenskej federácii ultraľahkého lietania spomienkový let po poslednej leteckej trase generála. V sobotu absolvovali nízky prelet nad dráhou bratislavského letiska, kde následne položili kyticu k soche Štefánika.Pôvodne mali letci absolvovať cestu z Talianska cez Maďarsko na Slovensko. Na vzdušnej ceste sa zúčastnilo 13 lietadiel.priblížil prezident Slovenskej federácie ultraľahkého lietania Marián Sluk. Pôvodne mali lietadlá pristáť aj v maďarskom meste Fertőszentmiklós, namiesto toho pristáli v Dubovej, odkiaľ v sobotu prileteli do Bratislavy.Aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella poznamenal, že spomienkový let bol pekný.povedal.povedal jeden z účastníkov podujatia Maroš Kapusta. Aj Bella poznamenal, že Štefánik je jednou z najväčších osobností nielen Slovenska, ale aj Československa.dodal Bela.Piloti sa z Bratislavy presunú na piešťanský festival letectva s preletom ponad Mohylu M. R. Štefánika na Bradle. Sluk priblížil, že po prílete do Piešťan vypnú motory a prvý slovenský kozmonaut požiada návštevníkov o symbolickú minútu ticha.Štefánik svoj posledný let absolvoval na lietadle typu Caproni Ca.33 z Talianska smerom na Slovensko. Jediná existujúca replika tohto lietadla na svete visí v odletovej hale Letiska M. R. Štefánika v Bratislave od roku 2012. Zapožičaná je z Vojenského historického múzea v Piešťanoch. Tragicky zahynul po páde lietadla v blízkosti súčasného bratislavského letiska práve 4. mája 1919, teda presne pred 100 rokmi.