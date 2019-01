P. Kresák sa nezúčastňuje rokovania výboru

Samotná voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi NR SR so začiatkom 29. januára.

Bratislava 23. január (TASR) - Poslanec Národnej rady SR Peter Kresák (Most-Híd) sa nezúčastňuje ako člen ústavnoprávneho výboru na vypočúvaní kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Tiež totiž kandiduje za sudcu a nechce preto vypočúvať a hodnotiť svojich protikandidátov. Oznámil to v úvode zasadnutia výboru. Kresáka bude výbor tiež vypočúvať.



Ústavnoprávny výbor začal vypočúvať kandidátov na ústavných sudcov v stredu. O post sa uchádza 40 kandidátov, predstavia sa v abecednom poradí. V stredu príde na rad 13 z nich, výbor by mal v tento deň vypočuť aj expremiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica. Sebaprezentácia kandidátov a rozprava časovo obmedzené nebudú, je preto možné, že vypočúvanie bude trvať aj dlhšie ako tri dni.



Ústavnými sudcami sa chcú stať expremiér a predseda Smeru-SD Robert Fico, štátne tajomníčky ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská (Smer-SD) a Edita Pfundtner (Most-Híd), predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová, poslanec NR SR Peter Kresák (Most-Híd), Radoslav Procházka (exSieť), Ján Šikuta, Michal Matulník, Ján Štiavnický, Peter Straka, Boris Gerbery, Ľuboš Szigeti, Zuzana Pitoňáková, Ján Drgonec, Michal Truban, Radovan Hrádek, Libor Duľa, Martina Jánošíková, Robert Šorl, Soňa Mesiarkinová, Marek Tomašovič, Dagmar Fillová, Pavol Malich, Peter Molnár, Martin Vernarský, Ladislav Duditš, Marián Sluk, Eva Kováčechová, Peter Melicher, Juraj Sopoliga, Anton Dulak, Eva Fulcová, Karol Kovács, Miloš Maďar, Ivan Fiačan, Michal Ďuriš, Lucia Kurilovská, Martin Javorček, Kajetán Kičura a Štefan Kseňák.



Samotná voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi NR SR so začiatkom 29. januára. Následne budúcich sudcov ústavného súdu vymenuje do funkcie spomedzi navrhnutých kandidátov prezident SR. Deviatim vymenovaným ústavným sudcom začne plynúť 12-ročné funkčné obdobie dňom zloženia sľubu ústavného sudcu.