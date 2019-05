Platy začínajúcich učiteľov by sa mali od septembra zvýšiť

Parlament posunul do druhého čítania novelu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Bratislava 22. mája (TASR) – Začínajúci pedagogickí a odborní zamestnanci by si mali od septembra podľa Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) finančne polepšiť. Ako TASR v stredu informoval predseda OZPŠaV Pavol Ondek, na tento zámer sú od septembra do decembra vyčlenené finančné prostriedky vo výške desať miliónov eur.



"Po niekoľkonásobnom rokovaní so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva financií SR bolo na tento účel vyčlenené na rok 2020 zhruba 33 miliónov eur. Veríme, že toto opatrenie bude základom pre zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania aj medzi mladými ľuďmi," poznamenal Ondek.



Parlament posunul do druhého čítania novelu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zmena by mala platiť od 1. septembra, pričom sa týka najmä začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov všetkých typov škôl a školských zariadení regionálneho školstva a začínajúcich učiteľov a výskumných a vývojových zamestnancov vysokých škôl, najmä doktorandských štipendií.



"Základná platová tarifa, od ktorej sa odvodzuje aj výpočet nadtarifných zložiek platu, stúpne v regionálnom školstve o 9,5 percenta a vo vysokom školstve o 8,7 percenta. Touto zmenou nie sú znevýhodnení kolegovia s dlhšou praxou," priblížil predseda zväzu. Zároveň poznamenal, že školskí odborári dlhodobo upozorňujú na nízke platy začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov a výskumných a vývojových zamestnancov vysokých škôl.



Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR cieľom poslaneckej novely zákona je zvýšiť platy učiteľom na začiatku kariéry. "Ide o krok, ktorý má motivovať mladých absolventov stredných a vysokých škôl pre prácu v školstve. Podľa prieskumov je práve nízky plat učiteľa jedným z hlavných dôvodov, prečo sa mladí ľudia nechcú vydať na učiteľskú dráhu," uviedol odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.



Cieľom návrhu je zabezpečiť, aby sa čo najvýraznejšie a najadresnejšie zvýšili platy začínajúcich učiteľov a zároveň zostal zachovaný princíp, že služobne starší učitelia budú zarábať viac ako mladší. "Plat začínajúceho učiteľa by sa mal zvýšiť o 76,50 eura. Zatiaľ čo dnes je jeho nástupný plat 805 eur, po novom by to malo byť 881,50 eura," uzavrel rezort školstva.