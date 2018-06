Plénum NRSR odsúdilo extrémizmus, neznášanlivosť a nenávisť

Šírenie extrémizmu a nenávisti, či už zo strany niektorých politikov, alebo na sociálnych sieťach, sa prejavuje aj zvýšením nenávistných nálad v spoločnosti.

Bratislava 20. júna (TASR) - Hlboké znepokojenie nad rastúcimi prejavmi extrémizmu, neznášanlivosti a nenávisti v našej spoločnosti vyjadrili v stredu 129 hlasmi poslanci Národnej rady (NR) SR. Konštatuje sa to v texte vyhlásenia, ktorý navrhla predsedníčka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová (Most-Híd).



"Tieto prejavy vyvrcholili v poslednom období vo viacerých násilných prípadoch. Je smutné, že často boli vedené voči slabším, starším, ženám, cudzincom alebo inak odlišným ľuďom," píše sa vo vyhlásení.



V dokumente sa ďalej konštatuje, že Slovenská republika sa vždy prezentovala ako pokojná a pohostinná krajina, musíme preto odmietnuť každý skutok, ktorého cieľom je spochybniť a rozoberať náš hodnotový systém. "Extrémizmus a xenofóbia sa usilujú obsadiť čoraz väčšiu časť verejného priestoru, či už na sociálnych sieťach, uliciach a, bohužiaľ, i v politike. Ak sa im dnes nepostavíme, takýchto činov bude pribúdať, a to bude mať hrozivé dôsledky pre náš štát a spoločnosť. Slovenská republika musí zostať štátom, ktorý je postavený na hodnotách slobody, demokracie a tolerancie. Takým, kde sa budú cítiť dobre a bezpečne všetci jeho občania, ako i návštevníci prichádzajúci s dobrými úmyslami," končí sa návrh vyhlásenia.



V odôvodnení Cséfalvayová pripomína zabitie filipínskeho občana Henryho Acordu násilníkom s extrémistickými postojmi. "K situácii došlo, keď sa cudzí štátny príslušník zastal obťažovaných žien v centre hlavného mesta SR voči zjavnej presile. Tento prípad, ako aj viaceré ďalšie, keď sa obeťami útokov stali slabší, ženy alebo cudzinci, vyslali negatívny obraz o Slovensku do sveta, oveľa horší, ako je skutočnosť, a aj preto považujeme za dôležité, aby najvyšší zákonodarný orgán vyslal jasný signál a odsúdil prejavy extrémizmu, násilia a xenofóbie v spoločnosti," uvádza sa v odôvodnení s tým, že tak, ako sú policajti povinní riešiť prípady násilia priamo na mieste, tak ako je prokuratúra povinná tieto prípady stíhať, je autorita, akou je NR SR, povinná zaujať politický a morálny postoj takýmto apelom k verejnosti.



"Šírenie extrémizmu a nenávisti, či už zo strany niektorých politikov, alebo na sociálnych sieťach, sa prejavuje aj zvýšením nenávistných nálad v spoločnosti. Podľa prieskumov verejnej mienky za posledných desať rokov jasne narástli nepriateľské nálady verejnosti voči ľuďom s inou rasou, národnosťou alebo vierovyznaním. V čase, keď sa slová menia na násilné skutky, treba jasne odsúdiť takéto prejavy aj formou vyhlásenia NR SR," uzatvárajú predkladatelia.