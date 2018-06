Plénum podporuje 30. október ako jednorazový štátny sviatok

S návrhom na vyhlásenie jednorazového štátneho sviatku pôvodne nesúhlasila koaličná SNS.

Bratislava 14. júna (TASR) – Tohtoročný 30. október by mal byť jednorazovým štátnym sviatkom, počas ktorého si Slovensko pripomenie 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine. Návrh novely zákona o štátnych sviatkoch vo štvrtok poslanci posunuli do druhého čítania.



Deklaráciou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného česko-slovenského štátu.



S návrhom na vyhlásenie jednorazového štátneho sviatku pôvodne nesúhlasila koaličná SNS. Stotožnila sa s obavou zamestnávateľov, že by išlo o precedens. "Nevidíme dôvod, aby sa takéto mimoriadne sviatky zavádzali aj do budúcnosti," uviedla vo svojom nedávnom vyhlásení. Za posunutie do druhého čítania však vo štvrtok všetci prítomní národniari zahlasovali.



Na vyhlásení 30. októbra 2018 za jednorazový štátny sviatok sa nedohodla ani tripartita. Podporu návrhu z Úradu vlády SR deklaroval prvý viceprezident Združenia miest a obcí (ZMOS) Jozef Dvonč.