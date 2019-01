Plénum posunulo do 2. čítania návrh zákona o IT vo verejnej správe

Kým súčasný zákon reguluje najmä prevádzku a bezpečnosť, nový zákon má obsahovať pravidlá aj pre nastavenie vnútornej organizácie úradov v oblasti IT, plánovania a prípravy budovania IT.

Bratislava 29. januára (TASR) - Organizáciu správy informačných technológií, kompetencie orgánu vedenia a orgánu riadenia ustanovuje rozsiahly a podrobný návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe, ktorý v utorok posunul parlament do druhého čítania. Na rokovanie ho predložil vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).



Kým súčasný zákon reguluje najmä prevádzku a bezpečnosť, nový zákon má obsahovať pravidlá aj pre nastavenie vnútornej organizácie úradov v oblasti IT, plánovania a prípravy budovania IT, ako aj monitoringu a kontroly. "Na zákonnej úrovni bude pokrytý celý životný cyklus IT v organizácii. Zároveň sa zabezpečí, aby tieto pravidlá boli jednotné," priblížil úrad vicepremiéra.



Podľa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zákon upraví aj povinnosti vo vzťahu k dodávateľom a dodávkam IT, napríklad povinnosť posudzovania alternatív pri príprave veľkých projektov a manažovanie ich dodávky spôsobom, keď ich je možné ukončiť aj po čiastkovom dodaní, ak toto pre potreby úradu postačuje. Bude sa to týkať aj povinnosti využívania otvorenej licencie pri softvéri, ktorý sa vyvíja pre verejnú správu.



Podľa návrhu zákona informačné technológie verejnej správy spravujú orgán vedenia, ktorým je ÚPVII, a orgán riadenia, ktoré majú viacero povinností. Medzi základné patrí napríklad dodržiavať princípy transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti.



Materiál obsahuje aj definovanie informačného systému, informačnej technológie v rámci verejnej správy, správcu, prevádzkovateľa, zaoberá sa bezpečnosťou informačných technológií verejnej správy.



V súvislosti s národnou koncepciou uvádza, že ju schvaľuje vláda na návrh orgánu vedenia (ÚPVII) a jej cieľom je budovanie riadnej a efektívnej úrovne informatizácie vo verejnej správe.



Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. mája 2019. V súčasnosti platná právna úprava správy informačných systémov je z roku 2006. Jej revízia je potrebná aj s ohľadom na vývoj v informačných technológiách, na zmeny vo vnímaní a stave realizácie informatizácie verejnej správy na Slovensku, uvádza sa v dôvodovej správe.