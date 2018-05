Plénum sa venuje návrhom envirorezortu, týkajú sa rybárstva aj skládok

Envirorezort, z ktorého dielne pochádza, si od neho okrem aktualizácie zastaraného právneho rámca sľubuje lepšiu ochranu vôd.

Bratislava 10. mája (TASR) - Rybárstvo na Slovensku sa má po vyše 15 rokoch riadiť novou modernou legislatívou. Prináša ju návrh nového zákona o rybárstve. Envirorezort, z ktorého dielne pochádza, si od neho okrem aktualizácie zastaraného právneho rámca sľubuje lepšiu ochranu vôd. Právnej norme sa plénum NR SR venuje v úvode druhého rokovacieho dňa 31. schôdze parlamentu.



Nová legislatíva zakazuje používanie chemicky upravovaných návnad vo vodných tokoch v blízkosti zdrojov pitnej vody alebo umožňuje odobrať revír správcom, ktorí legislatívu opakovane porušia. Na príprave envirorezort spolupracoval s rybármi.



Ministerstvo si od zákona zároveň sľubuje lepšiu ochranu zdravia samotných rybárov. Umožňuje ministerstvu efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. "V prípade, že by veterinári objavili prekročenie limitných hodnôt chemických látok v rybách, obratom bude vydaný zákaz konzumácie rýb ulovených v danej oblasti," vysvetľuje sa v materiáli. Rybári sa o tom dozvedia prostredníctvom rybárskych poriadkov a informačných tabúľ.



Zákon zakazuje aj lovné praktiky, ktoré sú pri niektorých druhoch rýb ako pstruhy, hlavátka a zubáč rybárskou obcou považované za neetické. "Tieto opatrenia síce poctivá rybárska obec rešpektuje, no, bohužiaľ, bolo nutné ich zaradiť aj do legislatívy," povedal šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd).



Minister poslancom predstaví aj návrhy noviel zákonov o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o ovzduší. Štát má mať väčšie kompetencie v uzatváraní skládok a prevádzkovatelia sa už nebudú môcť vyhovárať napríklad na nevyrovnané vlastnícke práva. Nová legislatíva tak reaguje na problémy, ktoré sa pri uzatváraní skládok vyskytli. Zároveň zavádza pokutu pre prevádzkovateľov, ktorí napriek výzve nepodajú žiadosť o adekvátne povolenie. Cieľom novely zákona o ovzduší je zase znižovať emisie znečisťujúcich látok v súlade s cieľmi EÚ.



Popoludní príde na rad pravidelná štvrtková Hodina otázok. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) bude v rámci svojej pätnásťminútovky odpovedať na otázku Ondreja Dostála (SaS). "Nielen naše samosprávy, ale i vládni i mimovládni analytici opakovane upozorňujú na to, že ani napriek rastúcim objemom výnosov z podielových daní nemajú dostatok zdrojov na takú šírku kompetencií, ktorá im v rámci decentralizácie bola prisúdená. Vláda na tento fakt reaguje najmä nesystémovými opatreniami, ako sú rôzne selektívne dotačné schémy, čo je v rozpore najmä s duchom a princípmi fiškálnej decentralizácie. Kedy začne vláda riešiť komplexne a systémovo dokončenie reformy verejnej správy na Slovensku?" pýta sa opozičný poslanec.



Ľuboš Martinák (Smer-SD) chce zase vedieť, ako Pellegrini hodnotí stretnutie s rakúskym spolkovým kancelárom Sebastianom Kurzom.