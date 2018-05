Plénum NR SR pokračuje v zasadaní bez obednej prestávky

V pondelok sa začne o 10-tej hodine, pričom plénum bude zasadať do 19-tej hodiny opäť bez prestávky.

Bratislava 25. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady SR budú musieť prísť do práce netradične aj v pondelok (28.5.). Dohodli sa na tom na grémiu, dôvodom je množstvo bodov, ktoré je ešte potrebné prerokovať na aktuálnej schôdzi. Z pôvodne 95-bodového programu musia poslanci otvoriť ešte 33.



V piatok sa bude rokovať až do 16-tej hodiny, a to bez obedňajšej prestávky. V pondelok sa začne o 10-tej hodine, pričom plénum bude zasadať do 19-tej hodiny opäť bez prestávky. Podľa tempa, akým sa bude rokovať, zasadne v utorok (29.5.) grémium opäť a dohodne sa ďalší postup.



Chúlostivé návrhy zákonov, ako zámer ĽSNS obmedziť interrupcie, sa presúvajú na koniec schôdze, oznámil podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd) v úvode desiateho rokovacieho dňa 31. schôdze parlamentu.