Po piatkovej zrážke vlakov v Pezinku ostávajú v nemocnici 3 pacienti

Bratislava 17. marca (TASR) - Po piatkovej (16.3.) zrážke osobného vlaku a rušňovlaku v Pezinku ostávajú v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) hospitalizovaní traja pacienti. Potvrdila to hovorkyňa UNB Eva Kliská.



Všetci traja utrpeli vážne zranenia. Jedného z nich do UNB priviezli s ťažkým poranením v oblasti hlavy a hrudníka, museli ho operovať. "Hospitalizovaní pacienti sú v súčasnosti mimo ohrozenia života a ich zdravotný stav je stabilizovaný," povedala Kliská.



V UNB v piatok celkovo ošetrili 18 pacientov, ktorých rozsah zranení bol rôzny. Pätnásť pacientov utrpelo ľahšie poranenia, najčastejšie to boli tržné rany, poranenia v oblasti hlavy a dolných končatín. Títo pacienti boli ošetrení ambulantne a následne boli z nemocnice prepustení.



V osobnom vlaku z Malaciek do Leopoldova, ktorý sa v piatok večer zrazil s rušňovlakom spoločnosti Lokorail, sa viezlo približne 80 cestujúcich. Príčiny zrážky, jej okolnosti a následky budú predmetom policajného vyšetrovania. Polícia začala v tejto veci trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia.



"Vykonaná dychová skúška u rušňovodiča osobného vlaku požitie alkoholických nápojov nepreukázala, druhému rušňovodičovi bol nariadený odber krvi za účelom zistenia prítomnosti alkoholu," povedala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.



Škoda spôsobená zrážkou je predbežne odhadnutá na 800.000 eur.