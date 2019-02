Po vykoľajení vlaku v Krompachoch jazdia vlaky na severnej trase

K udalosti došlo v sobotu okolo 18.30 h tak, že sa vykoľajil jeden vozeň nákladného vlaku, následkom čoho sa roztrhla súprava a vykoľajilo sa ďalších osem vozňov.

Krompachy 17. februára (TASR) - Po nehode súkromného nákladného vlaku, ktorá sa stala v sobotu (16.2.) neďaleko železničnej stanice Krompachy, jazdia osobné vlaky na severnej trase v núdzovom režime. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



Podľa správcu infraštruktúry, ktorými sú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), nebude možné podľa jeho ďalších slov prejsť cez železničnú stanicu Krompachy vlakom ešte minimálne 40 hodín. "V ZSSK sme preto nasadili náhradnú autobusovú dopravu (NAD) na úseku Spišské Vlachy - Margecany. Odhad meškania diaľkových vlakov je 60 minút. Ich rušenie sa nepredpokladá, no nie je vylúčené," spresnil.



V pondelok a utorok (18. a 19. 2.) pravdepodobne zavedú tzv. kyvadlovú vlakovú dopravu Margecany - Košice. "Vlaky nočnej diaľkovej dopravy budú vedené odklonom cez Kežmarok a Plaveč a štandardné diaľkové vlaky pôjdu po Spišské Vlachy, kde je zabezpečený prestup na NAD do Margecian," ozrejmil Kováč.



Podľa neho je tiež možné, že v pondelok a utorok budú niektoré osobné vlaky, vedené v pracovných dňoch v úseku Poprad - Spišské Vlachy, odrieknuté. "Ako náhrada budú vlaky kategórie R zastavovať na tomto úseku ako osobné," poznamenal.



Cestujúcim odporúča sledovať internetovú stránku www.zssk.sk, resp. informovať sa na čísle 18 188. Napriek personálnemu posilneniu tejto linky sa môže stať, že bude v špičke preťažená. "Preto žiadame o pochopenie a trpezlivosť. Spoločne so ŽSR sa snažíme urobiť všetko pre rýchle vyriešenie situácie a minimalizovanie prestojov. Cestujúcich žiadame, aby boli ohľaduplní k spolucestujúcim a rešpektovali pokyny zamestnancov železníc," uzavrel Kováč.



K udalosti došlo v sobotu okolo 18.30 h tak, že sa vykoľajil jeden vozeň nákladného vlaku, následkom čoho sa roztrhla súprava a vykoľajilo sa ďalších osem vozňov. Pri nehode nikto neutrpel zranenie. Odpratávať vagóny bude aj ťažká hasičská technika.