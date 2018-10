Počas týždňa bude na cestách a v okolí cintorínov viac hliadok

Z dôvodu očakávania hustejšej premávky zvýšia policajti aj kontrolu cestnej premávky pred, počas a po sviatku.

Bratislava 27. októbra (TASR) – Na cestách a v okolí cintorínov bude budúci týždeň na bezpečnosť dohliadať väčší počet policajných hliadok. "Policajti budú v strehu už od stredy 31. októbra až do nedele 4. novembra," uviedla hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová v súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých.



Z dôvodu očakávania hustejšej premávky zvýšia policajti aj kontrolu cestnej premávky pred, počas a po sviatku. "Dopravní policajti budú podľa potreby riadiť a usmerňovať premávku na príjazdových cestách k cintorínom a na parkoviskách. Dohliadnu aj na frekventované križovatky a hlavné cestné ťahy," avizovala hovorkyňa. Upozornila pritom aj na väčší nápor áut na parkoviskách. Pokiaľ to občania nemajú ďaleko, odporúča im, aby šli na cintoríny peši. Využiť podľa nej môžu aj verejnú dopravu. Zároveň polícia upozorňuje vodičov, aby v zaparkovanom aute nenechávali cenné veci, ktoré by mohli prilákať zlodejov.



Policajný viceprezident Róbert Bozalka vyzýva vodičov k zvýšenej opatrnosti a ohľaduplnosti. Jesenné počasie, dážď a hmly môžu podľa neho znížiť viditeľnosť. "Vodiči, buďte ohľaduplní, riaďte sa pokynmi policajtov a parkujte tak, aby bol zabezpečený plynulý prejazd ostatných vozidiel a nedochádzalo ku kolíznym situáciám,“ uviedol. Doplnil tiež, aby vodiči brali ohľad na cyklistov a chodcov. Práva chodcov by mali rešpektovať najmä na priechodoch. Starší ľudia a deti sú podľa polície rizikové skupiny a často sa správajú nepredvídateľne, preto je na mieste zvýšená opatrnosť najmä v okolí škôl, obchodných centier, kostolov, cintorínov, ale aj kultúrnych a reštauračných zariadení.



Chodcom polícia pripomína, aby aj sami dbali na svoju bezpečnosť. Keďže sa rýchlo stmieva, nemali by podľa nej zabúdať na reflexné prvky. "Použitie svetlého oblečenia a reflexných prvkov výrazne zvyšuje bezpečnosť," vysvetlila Baloghová.



Polícia informovala, že posilní aj hliadky poriadkovej polície, ktoré budú dohliadať na verejný poriadok. Najmä v okolí cintorínov by si mali posvietiť na zlodejov. Polícia zároveň upozorňuje návštevníkov cintorínov, aby nenechávali svoje tašky a osobné veci bez dozoru, ani ich neodkladali na hroby. "To platí aj pri návšteve kostolov, kde pri chvíľke nepozornosti môžete prísť o kabát i kabelku," doplnila Baloghová. Rovnaká zásada podľa nej platí aj v hromadných dopravných prostriedkoch a na staniciach. Hovorkyňa vysvetľuje, že zlodeji dokážu využiť chvíľkovú nepozornosť, neprehľadnosť situácie a preplnenú dopravu. Avizovala, že vo vlakoch a na staniciach bude hliadkovať viac železničných policajtov. V prípade krádeže treba podľa nej bez váhania kontaktovať políciu.