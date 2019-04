Počas Veľkej noci je dvakrát viac nehôd spôsobených alkoholom

Ignaták avizoval, že hliadky budú na cestách cez Veľkú noc vo všetkých okresoch Slovenska.

Bratislava 20. apríla (TASR) - Počas veľkonočných sviatkov je dvakrát viac nehôd spôsobených alkoholom ako po zvyšok roka. V súvislosti s preventívnymi akciami polície počas sviatkov o tom informoval zástupca riaditeľa odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Ján Ignaták.



"Počas týchto sviatkov, keď niekto spôsobí nehodu a robíme následne skúšku na prítomnosť alkoholu, zisťujeme alkohol pri každom piatom vodičovi," skonštatoval s tým, že počas bežného roka je to v priemere u každého desiateho vodiča.



Podľa jeho slov sú z tohto pohľadu najhoršie počas sviatkov piatky a pondelky, ale problémom býva aj zostatkový alkohol. Podotkol, že z analýz vyplýva aj to, že najviac pijú mladí vodiči s vodičským oprávnením do piatich rokov.



Ignaták avizoval, že hliadky budú na cestách cez Veľkú noc vo všetkých okresoch Slovenska. Zodpovedných vodičov odmenia informačnými materiálmi, osviežovačmi vzduchu a na veľkonočný pondelok aj vajíčkom.



Prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS) Jana Shepperd doplnila, že prevencia má zmysel, a verí, že prispeje k zníženiu nehodovosti. "Nechceme vodičov trestať, práve naopak, chceme na nich apelovať, aby predovšetkým cez sviatky mali na pamäti nebezpečenstvo zostatkového alkoholu," tvrdí.



Veľkonočná preventívna akcia Deň zodpovednosti sa počas tohtoročných veľkonočných sviatkov začala už vo štvrtok (18. 4.) a potrvá do utorka (23. 4.) dopoludnia. Polícia ju organizuje spolu so združením pivovarníkov a oddelením bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy a výstavby SR.