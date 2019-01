Počas víkendu premávajú vleky a lanovky v 90 strediskách

Podujatia

Lyžiarske podmienky







Nízke Tatry



Čachovo - Selce 40 - 70 cm veľmi dobré



Donovaly 40 - 80 cm veľmi dobré



Chopok juh 30 - 80 cm veľmi dobré



Chopok sever 30 - 70 cm dobré



Krpáčovo 30 - 60 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 75 - 95 cm veľmi dobré



Závažná Poruba 60 - 80 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 30 - 60 cm veľmi dobré



Polomka - Bučník 50 - 60 cm veľmi dobré



Telgárt 65 - 75 cm veľmi dobré



Tále 60 - 70 cm veľmi dobré



Čertovica 40 - 65 cm veľmi dobré



Čierny Balog 15 - 25 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 50 - 60 cm veľmi dobré



Šachtičky 45 - 65 cm veľmi dobré



Vyšná Boca 50 - 70 cm veľmi dobré





Vysoké Tatry



Dolný Smokovec - Pod Lesom 40 - 50 cm veľmi dobré



Kubašok - Sp. Bystré 40 - 50 cm veľmi dobré



Podbanské 40 - 70 cm veľmi dobré



Tatrasvit - Lopušná dolina 50 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 50 - 70 cm veľmi dobré



Svit - Lopušná dolina 50 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 50 - 90 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré



Starý Smokovec 40 cm veľmi dobré



Západné Tatry



Roháče - Spálená 100 -120 cm veľmi dobré



Žiar - Dolinky 70 - 80 cm veľmi dobré



Zuberec - Janovky 110 cm veľmi dobré





Belianske Tatry/ Ždiar





Bachledka Ski and Sun 100 - 120 cm veľmi dobré



Bachledova Deny 30 - 50 cm dobré



Monkova dolina - Ždiar 80 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 80 - 100 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 90 - 110 cm veľmi dobré



Veľká a Malá Fatra





Jasenská dolina 60 - 80 cm veľmi dobré



Vrátna - Poludňový Grúň 20 - 50 cm veľmi dobré



Vrátna - Chleb 40 -130 cm veľmi dobré



Vrátna - Paseky 50 - 80 cm veľmi dobré



Malinô Brdo 50 - 70 cm veľmi dobré



winter park Martinky 100 cm veľmi dobré



Snowland - Valčianska dolina 100 cm veľmi dobré



Fačkovské sedlo 70 - 80 cm veľmi dobré



Športcentrum Lučivná 30 - 60 cm veľmi dobré



Skicentrum Kľačno 15 - 30 cm dobré



Stredné Slovensko



Čičmany 40 - 90 cm veľmi dobré



Krahule 50 cm veľmi dobré



Králiky 40 - 80 cm veľmi dobré



Skalka arena 80 - 100 cm veľmi dobré



Skicentrum Tajov 15 cm dobré



Salamandra Resort 50 - 60 cm veľmi dobré



Kokava - línia 55 - 65 cm veľmi dobré



Vyšná Slaná 40 cm veľmi dobré



Košútka - Hriňová 40 cm veľmi dobré



Ski Royal Látky 20 - 30 cm veľmi dobré



Ski Zbojská 25 - 40 cm veľmi dobré



Západné Slovensko/ Javorníky



Drozdovo 30 - 50 cm veľmi dobré



Bezovec 25 - 40 cm veľmi dobré



Kálnica 25 - 40 cm veľmi dobré



Pezinská Baba 20 - 40 cm dobré



Zochova chata 20 - 40 cm dobré



Stará Myjava 65 cm veľmi dobré



Čertov - Lazy pod Makytou 50 - 60 cm veľmi dobré



Kasárne - Javorníky 60 -100 cm veľmi dobré



Kohútka 50 - 70 cm veľmi dobré



Makov 35 - 55 cm veľmi dobré



Podjavorník 50 - 70 cm veľmi dobré



Orava a Kysuce



SnowSun Vadičov 50 - 60 cm veľmi dobré



Snowparadise Veľká Rača 50 - 85 cm veľmi dobré



Športcentrum Oščadnica 80 cm veľmi dobré



Oravská Lesná 90 -130 cm veľmi dobré



Oravský Podzámok 55 cm veľmi dobré



Krušetnica 60 - 80 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 60 - 80 cm veľmi dobré



Brezovica 90 - 110 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín 100 - 120 cm veľmi dobré



Nižná Uhliská 70 cm veľmi dobré



Vitanová 80 - 95 cm veľmi dobré



Východné Slovensko



Litmanová 90 cm veľmi dobré



Vyšné Ružbachy 85 - 100 cm veľmi dobré





Levočské vrchy



Levočská dolina 40 - 60 cm veľmi dobré



Jahodná 30 - 60 cm veľmi dobré



Drienica 30 - 40 cm veľmi dobré



Plejsy 40 - 50 cm veľmi dobré



Gugel - Mlynky 50 - 70 cm veľmi dobré



Vernár-Studničky 40 - 60 cm veľmi dobré



Nižná Polianka 40 - 60 cm veľmi dobré



Poráč-Brodok 30 cm veľmi dobré



Fričkovce 10 - 30 cm veľmi dobré



Alpské strediská

Rakúsko





Göstling – Hochkar 240 - 290 cm veľmi dobré



Hinterstoder 80 - 260 cm veľmi dobré



Hintertux 90 - 325 cm veľmi dobré



Höchfuegen 180 – 230 cm veľmi dobré



Ischgl 80 – 180 cm veľmi dobré



Kaunertal 0 - 260 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 80 – 115 cm dobré



Kitzsteinhorn - Maiskogel 80 - 350 cm dobré



Obergurgl - Hochgurgl 150 – 290 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 40 - 410 cm dobré



Serfaus - Fiss - Ladis 75 - 175 cm veľmi dobré



Soelden 30 - 385 cm dobré



Stuhleck 40 - 130 cm veľmi dobré



St. Anton am Arlberg 80 - 320 cm dobré



Stubai 50 – 280 cm dobré



Zell am See – Kaprun 80 – 350 cm dobré





Švajčiarsko



Davos Klosters 85 - 200 cm dobré



Matterhorn Ski Paradise 10 - 170 cm dobré



Saas-Fee 25 - 300 cm dobré



Verbier 45 - 160 cm dobré



Taliansko



Adamello – Tonale 150 - 230 cm veľmi dobré



Bormio 40 - 120 cm dobré



Livigno 40 - 130 cm dobré



Three Peaks Dolomites 15 - 50 cm dobré



Sestriere - Via Lattea 30 - 50 cm dobré

Bratislava 12. januára (TASR) - Tento víkend premávajú vleky a lanovky v min. 90 strediskách. V prevádzke sú aj lokality, kde sa lyžuje len na prírodnom snehu – napr. Lysá pri Drienici, Kľačno, Tajov, Podjavorník, Čierny Balog, podmienky sú tu dobré, v Lysej obmedzené.Na juhozápade dosahuje výška snehu od 20 do 40 cm, v ďalších oblastiach od 40 do 80 cm, na severe aj viac – do 1,1 m snehu je v Brezovici – Oravský háj, o 10 cm viac v Bachledke, na Roháčoch a v Ski Zábave-Hruštín. Meter snehu hlásia turčianske strediská Martinky a Valčianska dolina, 85 až 100 cm je vo Vyšných Ružbachoch. Podmienky pre zimné športy sú zväčša veľmi dobré.12. – 13. 1., Jasná – Záhradky (trať Pretekárska), Slovenský pohár predžiakov – 1. kolo12. – 13. 1., Skalka pri Kremnici, Majstrovstvá SR a preteky Slovenského pohára v behu na lyžiach12. – 13. 1., Hrebienok, 7. ročník Tatry Ice Master - medzinárodné majstrovstvá v stavaní ľad. sôchAlpách sa snehová vrstva v mnohých lokalitách zdvihla od začiatku týždňa o desiatky centimetrov, vplyvom výdatného sneženia. Silné sneženie sa v alpskom regióne očakáva aj zajtra a v pondelok.V Dolnom Rakúsku je v prevádzke Semmering, Annaberg aj Oetscher – snehová vrstva sa tu pohybuje od 110 do 220 cm. Zatvorený je Göstling-Hochkar, kde platí zároveň 4. stupeň lavínového nebezpečenstva.