Počasie na Slovensku má na začiatku augusta menej stabilný charakter

Bratislava 5. augusta (TASR) - Počasie na začiatku augusta má na Slovensku menej stabilný charakter. Kratšie obdobia horúčav sa striedajú s prechodnými ochladeniami. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



V týždni na rozhraní júla a augusta dosiahla teplota vzduchu v jeho júlovej časti na najteplejších miestach Slovenska viac ako 33 stupňov Celzia - Slovenská Kajňa (okres Vranov nad Topľou) 33,5 stupňa Celzia, Gbelce (okres Nové Zámky) a Rimavská Sobota 33,2 stupňa Celzia. "V priebehu prvého augustového víkendu bola prestávka v horúčavách, v sobotu (3. 8.) bolo najteplejšie v Dudinciach (27,5 stupňa Celzia) a v nedeľu (4. 8.) v Podhájskej (28,4 stupňa Celzia)," spresnil SHMÚ.



Na najchladnejších miestach nedosiahla maximálna denná teplota vzduchu ani 20 stupňov Celzia, v sobotu bolo v Telgárte 17,7 stupňa Celzia a v nedeľu, 19,7 stupňa Celzia. Relatívne chladné bolo pondelkové ráno, keď v kotlinách a v údoliach klesla minimálna prízemná teplota vzduchu na niektorých miestach pod päť stupňov Celzia a aj v dvoch metroch nad zemským povrchom bolo napríklad v Nitre iba 10,8 stupňa Celzia.



"Atmosférické zrážky, ktoré boli zaznamenané v minulom týždni, prispeli k zmierneniu sucha. Nie všade však pršalo výdatnejšie ako napríklad v Kuchyni na letisku, kde v tomto týždni spadlo 36 milimetrov zrážok, podobne to bolo aj v Stropkove-Tisinci, 47 milimetrov a v Turčianskych Tepliciach 61 milimetrov," priblížili meteorológovia. Pár milimetrov zrážok zaregistrovali za celý týždeň na niektorých miestach na krajnom východe Slovenska, ale napríklad aj v Bratislave na Kolibe, kde to boli iba tri milimetre.



Aktuálne prevažujú podľa meteorológov na Slovensku normálne až mierne suché podmienky. Veľmi sucho je v Trenčíne. Veľmi vlhké podmienky pozorujú na meteorologickej stanici Tisinec. "Situácia sa tak znova zlepšila v porovnaní s minulým týždňom. Index CMI je najnižší v Čaklove, Kamenici nad Cirochou a v Trenčíne, a to na hranici mínus dva. Deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší v Kamenici nad Cirochou, až -135 milimetrov, deficit zrážok takmer -100 milimetrov je aj v Podolínci a Švedlári," priblížil SHMÚ.



Stav pôdnej vlahy a pôdneho sucha sa, ako tvrdí, v porovnaní s prechádzajúcim týždňom opäť čiastočne zlepšil. Na Orave však je v hlbšej vrstve ešte stále extrémne sucho. Výrazné, až výnimočné sucho je lokálne aj na západnom a východnom Slovensku. "Relatívne nasýtenie sa zvýšilo najmä v povrchovej vrstve. Deficit pôdnej vlahy je lokálne až do -100 mm na Orave a krajnom východe," podotkli meteorológovia.