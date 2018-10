Pondelok nám spríjemnia slnečné lúče

Počasie v regiónoch:



Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 7 až 4 a najvyššie denné 14 až 17 stupňov C.



Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 6 až 1 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.



Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 6 až 2 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.

Počasie na horách:

Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 10 stupňov C.



Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 7 stupňov C.



Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 4 stupne Celzia.

Bratislava 22. októbra (TASR) - Slnečno. Teploty 12 až 17 stupňov C.Podrobnejšiu predpoveď počasia nádejte tu.