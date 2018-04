Nedeľnú pohodu počasie nenaruší, opäť bude teplo a slnečno

Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota šesť a najvyššia denná teplota 17 stupňov C.



Vo výške 1500 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota štyri a najvyššia denná teplota 13 stupňov C.



Vo výške 2000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota tri a najvyššia denná teplota 10 stupňov C.



Bratislava 22. apríla (TASR) – Počasie na Slovensku ovplyvňuje tlaková výš. V nedeľu 22. apríla bude prevažne polooblačno s dennými teplotami od 20 do 25 stupňov C. Ozón: 19% pod úrovňou dlhodobého priemeru (313 DJ).