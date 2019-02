Počasie úradovalo, dvom turistkám pomáhali horskí a leteckí záchranári

Záchranári v tejto súvislosti vyzývajú turistov, aby nepodceňovali podmienky, ktoré momentálne panujú na horách.

Vysoké Tatry 15. februára (TASR) - Prostredníctvom tiesňovej linky nahlásili v piatok v poobedňajších hodinách dva pády turistiek vo Vysokých Tatrách. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že prvý pád 53-ročnej ženy nahlásil slovenský turista, ktorý bol spoločne so svojou známou na túre zo Zamkovského chaty na Skalnaté pleso.



Turistka sa pošmykla a padala po zľadovatenom svahu niekoľko stoviek metrov, až sa stratila oznamovateľovi z dohľadu. Druhý prípad sa stal pod Téryho chatou a dotyčná žena mala spadnúť vo Veľkom hangu.



Záchranári okamžite požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air-Transport Europe, ktorá po medzipristátí v Starom Smokovci a nabratí na palubu záchranára HZS pokračovala do Malej Studenej doliny. Na mieste bol už dobrovoľný záchranár HZS z Téryho chaty. Pomocou navijaka vysadila na mieste posádka vrtuľníka záchranára HZS, ktorý poskytol spoločne s dobrovoľným záchranárom 51-ročnej slovenskej pacientke neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ju pripravili na leteckú evakuáciu z terénu. Pokračovali letecky na heliport v Starom Smokovci, kde zranenú ženu odovzdali do opatery lekára leteckých záchranárov.



Na palubu vrtuľníka následne nastúpil druhý záchranár HZS a spoločne smerovali pod Skalnaté pleso. "Po lokalizácii uviaznutej turistky bol pomocou navijaka vysadený horský záchranár, ktorý na mieste zistil, že pacientka neutrpela žiadne vážne poranenia a bola schopná v sprievode pokračovať pešo na Skalnaté pleso," informovala HZS. Následne ju pomocou saní a snežného skútra transportovali do Tatranskej Lomnice, kde bola záchranná akcia ukončená.



Záchranári v tejto súvislosti vyzývajú turistov, aby nepodceňovali podmienky, ktoré momentálne panujú na horách. Zároveň HZS upozorňuje na používanie zimnej turistickej výstroje a výzbroje, konkrétne stúpacích želiez, paličiek a čakana. "Nie každý deň sa stane, aby dve osoby prežili niekoľko stometrové pády bez vážnejších poranení," uzatvára HZS.