SILNÁ BÚRKA SA PREHNALA VÝCHODOM: Tisícky ľudí sú bez elektriny

Bratislava 29. júla (TASR) - Výpadky v distribúcii elektriny v niekoľkých tisíckach odberných miest spôsobila na východnom Slovensku v pondelok večer búrka. Pre TASR to uviedla Andrea Forbergerová za Východoslovenskú distribučnú, a.s. (VSD).



Podľa jej slov približne okolo 20.30 h zostalo nezásobených ešte 790 odberných miest. "Silná búrka s bleskami pováľala stromy na elektrické vedenia a potrhala vodiče. Najväčšie výpadky sme zaznamenali v Petrovanoch, Bidovciach, Ďurďošíku, Malej Ide, Čečejovciach, Letanovciach a Novej Ľubovni," spresnila.



Výpadky elektriny spôsobila búrka s vetrom aj v nedeľu (28. 7.) večer. "Súhrnne VSD na svojom distribučnom území obnovila distribúciu elektriny priebežne približne v 23.000 odberných miestach a počas dňa odstránila aj posledných zopár stovák," dodala.



V oboch prípadoch podľa jej slov okamžite vyrazili do terénu pohotovostné zložky VSD a odstraňovali poruchy vplyvom extrémneho počasia priebežne.







Hasiči zasahovali pre počasie najmä na východe, najviac v Prešovskom kraji

Lokálne búrky zamestnali v pondelok podvečer hasičov vo viacerých slovenských krajoch. Najvážnejšia situácia je najmä na východe Slovenska. Informovala o tom Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



"Najviac prípadov v tejto súvislosti evidujú v Prešovskom kraji, kde boli doposiaľ vyslaní k 14 udalostiam. V Košickom kraji pomáhajú hasiči na deviatich miestach," uviedla Križanová. Zasahovali aj v Žilinskom a Banskobystrickom kraji.



Hasiči odstraňovali popadané stromy z domov a ciest aj strhnuté strechy. Ďalej odčerpávali vodu zo zatopených priestorov a pivníc. "Na viacerých miestach stále zasahujú," doplnila Križanová.