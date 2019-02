PADALI TEPLOTNÉ REKORDY: Záver februára bol mimoriadne teplý

Celoslovenské rekordy denných teplôt sa počas tohtoročného februára vyskytli už dva razy.

Bratislava 28. februára (TASR) - Vďaka teplému a slnečnému počasiu boli vo štvrtok na viacerých miestach prekonané teplotné rekordy. Napríklad v Hurbanove zaznamenali po 13. hodine teplotu 20,2 stupňa Celzia. "Doteraz boli iba v troch prípadoch na Slovensku zaznamenané teploty 20 stupňov a viac počas zimného obdobia, teda od decembra do februára," povedal pre TASR klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.



Istú odchýlku v hodnote niekoľkých desatín stupňa môže podľa Pavla Faška spôsobiť fakt, že sa začínajú používať automatické stanice namiesto klasických teplomerov v meteorologických búdkach. Takisto sú údaje získavané priebežne počas dňa neoficiálne, keďže súbor všetkých meraní zo staníc SHMÚ je kompletný až v nasledujúci deň ráno. Dá sa však s istotou povedať, že "dvadsiatka" prinajmenšom v Hurbanove počas odpoludnia padla.



"Pre dnešný deň bol v Hurbanove rekord 17,8 stupňa z roku 1998 a je už isté, že táto rekordná hodnota bola prekonaná," povedal Pavol Faško. "Až po skompletizovaní údajov z celého Slovenska potom budeme vedieť povedať, celkovo na koľkých miestach sme namerali 20-stupňové hodnoty. Dosiaľ sa počas zimného obdobia vyskytli len tri razy. Prvý raz 29. januára 2002 v bratislavskej Mlynskej doline namerali teplotu 20,2 stupňa. Ďalšia dvadsiatka pribudla 25. februára 2008 v Moravskom svätom Jáne, kde bolo takisto 20,2 stupňa. Zatiaľ najvyššia hodnota, ktorá je na Slovensku zaregistrovaná pre zimné obdobie, bola nameraná 22. februára 2016, kedy bolo na bratislavskom letisku 20,3 stupňa,“ doplnil Pavol Faško.



Za pozornosť podľa neho stojí fakt, že všetky tieto "dvadsiatky" namerané v zime sa vyskytli počas 21. storočia, teda v rokoch, ktoré už výrazne poznamenalo globálne otepľovanie.



Posledné tri dni tohtoročného februára potom zvýšili priemernú mesačnú teplotu vzduchu na niektorých meteorologických staniciach o takmer jeden stupeň Celzia. Teda v porovnaní s priemerom od roku 1951 sa tohtoročný február zaradí na viacerých miestach Slovenska do prvej desiatky najteplejších. Nebude rekordne teplý, ale bude určite patriť medzi najteplejšie.



"V priebehu mesiaca to pritom tak nevyzeralo, pretože vzhľadom na slnečné počasie a málo zrážok sa v noci pomerne výrazne ochladzovalo, čo ovplyvnilo aj priemerné denné teploty," vysvetlil Pavol Faško. Napokon aj v Hurbanove, kde ortuť teplomera vystúpila popoludní nad 20 stupňov, bol ešte ráno mráz – 2 stupne, teda len počas dňa sa vzduch zohrial o vyše 22 stupňov.



Teplý február ovplyvní zasa celkovú priemernú teplotu zimy 2018/19, ktorá sa takisto na väčšine miest Slovenska – s výnimkou vysokohorských polôh – zaradí medzi teplejšie s odchýlkou 1 až 2 stupne nad dlhodobým priemerom.



Prudké oteplenie nie je podľa Pavla Faška dobré ani pre vegetáciu, pretože môžu začať veľmi skoro kvitnúť ovocné stromy. Príchod nočných mrazov, ktoré sa na Slovensku pravidelne objavujú, však potom môže poškodiť kvety, alebo plody v rannom vývojovom štádiu, čo spôsobí neúrodu ovocia. "Existujú v tomto smere veľmi negatívne skúsenosti z posledných rokov okrem roku 2018, kedy takéto mrazy neboli," dodal klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.



Takisto sa v posledných rokoch často stáva, že hneď po konci zimy nastúpi veľmi teplé a suché počasie, ktoré poznačí celé vegetačné obdobie od jari až do októbra, takisto s negatívnymi dopadmi na poľnohospodársku produkciu.



Už počas piatka by sa podľa predpovede SHMÚ malo ochladiť a denné teploty klesnú na úroveň 9 až 13 stupňov, miestami aj menej.