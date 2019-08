POČASIE SA VYZÚRILO: Nad Slovenským krasom bola supercelárna búrka

Búrky, ale aj rozsiahlejšie búrkové systémy sa podľa meteorológov môžu vyskytovať aj v stredu (7. augusta), a to na celom Slovensku.

Bratislava 6. augusta (TASR) - Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v utorok zaznamenali viacero intenzívnych búrok, vrátane jednej supercelárnej nad Slovenským krasom. Informujú o tom na sociálnej sieti. Supercelárne búrky, ale aj rozsiahlejšie búrkové systémy sa podľa nich môžu vyskytovať aj v stredu (7. augusta), a to na celom Slovensku.



"Dnes sme v okrese Rožňava zaznamenali intenzívne búrky, ktoré ojedinele priniesli až 30 milimetrov. Presúvali sa ďalej smerom na juhovýchod a na slovensko-maďarskom pohraničí sa z jednej z búrok sformovala supercela aj s ukážkovými črtami, ako je napríklad hákovité echo či WER," opisujú meteorológovia. Výstraha pred búrkami pre stred a východ Slovenska platí až do 20.00 h.



V stredu sa búrky s krúpami môžu vyskytnúť na celom Slovensku. Meteorológovia varujú pred možným vzostupom hladín na malých vodných tokoch a zatopením pivníc, podchodov či podjazdov. Výstrahy platia od stredy 10.00 h. do štvrtka (8. 7.) 6.00 h. Pre juhozápad Slovenska zároveň meteorológovia vydali výstrahu pred horúčavami. V stredu poobede tam teplota môže dosiahnuť 33 stupňov Celzia.