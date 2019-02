Počet amputácií končatín pre cukrovku na Slovensku stúpa

V roku 2016 lekári na Slovensku vykonali 3886 amputácií, čo je oproti roku 2013 nárast o 731.

Bratislava 19. februára (TASR) - Počet amputácií končatín v dôsledku takzvanej diabetickej nohy je na Slovensku čoraz vyšší. V roku 2016 lekári na Slovensku vykonali 3886 amputácií, čo je oproti roku 2013 nárast o 731. Súčasná medicína dokáže problém riešiť aj iným spôsobom. "Dôležité sú najmä včasné zachytenie problému, osveta a informovanosť pacienta o možnostiach liečby," hovorí Tibor Balázs, primár endovaskulárneho programu bratislavskej kliniky CINRE.



Endovaskulárne metódy vystuženia ciev či cievne rekonštrukcie dnes dokážu zachrániť končatinu pred amputáciou až v 92 percent prípadov. Na Slovensku však podľa odborníkov chýbajú centrá, ktoré by pacientom po prepustení z nemocnice zabezpečovali starostlivosť o otvorené rany, ich adekvátne ošetrovanie a monitorovanie. Tiež centrá, ktoré sa venujú komplexnej liečbe ciev. "Na Slovensku je takýchto centier sedem alebo osem, no v Česku je ich sedem len v Prahe," hovorí Balázs.



"K manažmentu rán treba pristupovať veľmi komplexne. Dôležitá je kooperácia internistov, chirurgov a ďalších lekárov," povedala zdravotná sestra a predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre ošetrovanie otvorených rán (SSOOR) Beáta Grešš Halász. SSOOR podľa nej chce, aby v oblasti ošetrovania rán vzniklo certifikačné štúdium pre sestry, a tiež sa v oblasti manažmentu rán venovať lekárom.



"Pätnásteho mája budeme v nemocnici Jána Adama Reimana v Prešove organizovať prvý ročník Dňa manažmentu chronických rán, ktorého súčasťou budú workshopy aj pre pacientov a ich blízkych," priblížila Grešš Halász. Čo sa týka manažmentu rán, na Slovensku podľa nej zlyháva informovanosť v komunite a v ambulanciách, a investuje sa málo peňazí do edukácie a prevencie. Myslí si, že v oblasti manažmentu rán by malo existovať špecializované vzdelanie. Tiež podľa nej na Slovensku chýbajú odborníci z oblasti ošetrovateľstva, ktorí by pacientov s amputovanými končatinami a ich blízkych učili, ako sa správne starať o rany po amputáciách.



Negatívny vývoj v počte amputácií možno zvrátiť. Podľa Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED by malo byť prioritou zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR zefektívniť manažment pacientov tak, aby pacienti mali prístup nielen k revaskularizačnej terapii, ale aj ku komplexnému procesu hojenia rán. "Práve včasné zachytenie zdravotného problému a správne indikovaná liečba hojenia rán môže výrazne pomôcť pacientom stabilizovať ich zdravotný stav a minimalizovať riziká vzniku ťažkých infekcií na končatinách," skonštatoval úrazový chirurg z Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach Marián Rošák.