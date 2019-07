Počet cisárskych rezov oproti minulému roku klesol

Všetky slovenské pôrodnice vlani vykonali menej ako 50 percent cisárskych rezov.

Bratislava 20. júla (TASR) – Počet cisárskych rezov oproti minulému roku na Slovensku klesol. Vyplýva to z údajov Health Policy Institute (HPI), ktoré sa zbierali v rámci projektu Sprievodca pôrodnicami.



„Počet cisárskych rezov sa stabilizoval v roku 2013 a odvtedy postupne klesá,“ zhodnotila odborná garantka projektu Silvia Hnilicová. Najväčší pokles oproti predošlému roku zaznamenali v Topoľčanoch, Rožňave, Rimavskej Sobote a Komárne.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje za ideálny podiel cisárskych rezov desať až 15 percent. „Keď sa zvyšuje počet cisárskych rezov alebo sa robia cisárske rezy, ktoré sú nevhodné, zvyšuje sa riziko pre matku aj dieťa, a to skorých aj neskorých komplikácií pre oboch,“ vysvetlila Hnilicová.



Všetky slovenské pôrodnice vlani vykonali menej ako 50 percent cisárskych rezov. Niektorým sa dokonca podarilo priblížiť sa k 15-percentnému ideálu, a to napríklad v nemocnici v Partizánskom, Trenčíne alebo Rimavskej Sobote. Vo svete počet cisárskych rezov rastie.



Na Slovensku zaznamenali vlani najvyšší počet cisárskych rezov v pôrodniciach v Nových Zámkoch, Nitre a Komárne. „Cisársky rez je život zachraňujúci zákrok vtedy, keď je potrebný,“ zdôraznila Hnilicová. Dôvody, prečo sa vykonávajú cisárske rezy aj v prípadoch, keď to nie je nevyhnutné, môžu byť podľa nej rôzne. Okrem osobitých dôvodov lekára môže ísť napríklad aj o žiadosť rodičky, ktorá nemá dostatočné informácie o tom, aké riziká hrozia.



V roku 2018 bolo podľa údajov HPI v 51 slovenských nemocniciach 56.478 pôrodov, o 995 menej ako rok predtým. Najmenej pôrodov bolo v Revúcej, 242, najviac v bratislavskej Petržalke, 3239. Na jednu nemocnicu pripadlo v priemere 1107 pôrodov za rok.