Počet vysokoškolákov vlani klesol, zahraničných študentov pribudlo

Priemerný plat zamestnanca verejnej vysokej školy v roku 2017 bol viac ako 1196 eur, čo je o 5,38 percenta viac ako v roku 2016.

Bratislava 6. novembra (TASR) – Na Slovensku v roku 2017 pribudli zahraniční študenti. Oproti roku 2016 ide o 8,6-percentný nárast, čo predstavuje 889 študentov. Vlani však ubudlo vysokoškolákov, a to o 10.966, čo je pokles o 7,45 percenta. Vyplýva to z výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2017 z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú vzala v utorok vláda v Skalici na vedomie.



Celkový počet študentov v roku 2017 bol 136.684, z toho 80.566 žien. Z výročnej správy vyplýva, že najviac študentov verejných vysokých škôl v prvých dvoch stupňoch študovalo v spoločenských vedách, náukách a službách, a to 44,25 percenta. Podiel žien na celkovom počte vysokoškolských študentov vlani dosiahol 58,94 percenta, v prípade doktorandského štúdia 47,79 percenta. Podiel žien študentiek na súkromných vysokých školách bol 62,51 percenta.



"V priebehu roka 2017 riadne skončilo vysokoškolské štúdium na verejných a súkromných vysokých školách 46.595 študentov, z toho 29.188 žien, čo predstavuje medziročný pokles o 10,81 percenta, teda o 5650 absolventov," uvádza sa vo výročnej správe. Pod tento stav sa podľa rezortu školstva relatívne rovnomerne podpísali absolventi dennej formy štúdia, ide o medziročný pokles o 3018, ako aj absolventi externej formy, v tomto prípade ide o medziročný pokles o 2632 absolventov.



O štúdium na vysokej škole v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni sa uchádzalo 37.564 uchádzačov zo SR, čo je medziročný pokles o 3980 uchádzačov. "Títo uchádzači o štúdium podali spolu s cudzincami 69.174 prihlášok, čo je najnižší počet za ostatné roky. Z úspešných uchádzačov sa na štúdium zapísalo 33.273, z toho 29.920 osôb štátnej príslušnosti SR a 3353 cudzincov," píše sa v materiáli.



Priemerný plat zamestnanca verejnej vysokej školy v roku 2017 bol viac ako 1196 eur, čo je o 5,38 percenta viac ako v roku 2016. "Priemerný plat vysokoškolského učiteľa verejnej vysokej školy vlani bol vyše 1513 eur, čo je o 5,33 percenta viac ako v roku 2016," uvádza sa vo výročnej správe. V roku 2017 bol priemerný plat profesora verejnej vysokej školy vyše 2228 eur, čo predstavuje nárast o 4,61 percenta.



Veková štruktúra profesorov a docentov vysokých škôl sa medziročne významne nezmenila. Medián veku vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesora bol 63 rokov.



V schválenom rozpočte na rok 2017 bola na vysokoškolské vzdelávanie, vedu a sociálnu podporu študentov vysokých škôl v kapitole ministerstva vyčlenená suma 481.803.593 eur. "Z uvedeného objemu finančných prostriedkov bola pre vysoké školy vyčlenená suma 475.776.678 eur. Podpora vysokoškolskej vedy a techniky v rámci finančných prostriedkov vyčlenených na vysoké školstvo v kapitole ministerstva v roku 2017 predstavovala 157.605.365 eur," uvádza sa v materiáli.



Celkové náklady verejných vysokých škôl v roku 2017 v hlavnej činnosti predstavovali 712.463.619 eur a celkové výnosy verejných vysokých škôl v hlavnej činnosti boli 722.431.134 eur. Vlani skončilo s kladným výsledkom hospodárenia svoje hospodárenie 16 verejných vysokých škôl.