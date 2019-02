Podľa G. Grendela je podstatné, aké má polícia výsledky

Grendel ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD) pochválil za postup pri vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

Bratislava 3. februára (TASR) – Nie je podstatné, ako v rámci dôvery obstojí slovenská polícia v štatistikách. Podstatné je, aké má výsledky. Uviedol to poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (OĽaNO) v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



"Politici, ktorí budú pri moci, bez ohľadu na to, či budú zo Smeru-SD alebo z iného tábora, vždy budú argumentovať tým, že dôvera rastie. Áno, ona rastie o jedno, dve, tri percentá ročne. Ľudí štatistiky až tak nezaujímajú. Podstatné je, aby sa polícia vedela preukázať výsledkami," priblížil Grendel s dôvetkom, že súčasné vedenie má u neho "vyššiu dôveru a lepšie výsledky" ako predchádzajúce vedenie Policajného zboru.



Kľúčové je podľa neho aj to, aby v dôležitých pozíciách boli dôveryhodní ľudia. "Takí, ktorí pôjdu organizovanému zločinu po krku, a nie takí, ktorí sem-tam, keď je treba, vedia pomôcť pri vyšetrovaní," vysvetlil.



Ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD) pochválil za postup pri vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Jeho dôveru voči Sakovej však "naštrbilo" vymenovanie Tibora Gašpara za jej poradcu, ale tiež nový zákon o Policajnom zbore, ktorý ustanovuje nový postup výberu policajného prezidenta.



Šéfka rezortu vnútra v tejto súvislosti uviedla, že "vo veľmi krátkom období" vypíše výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného zboru, a rovnako na šéfa inšpekcie ministerstva vnútra. "Novela zákona o Policajnom zbore, ktorá prináša zásadnú zmenu, čo sa týka voľby prezidenta Policajného zboru, šéfa inšpekcie alebo aj postavenia inšpekcie ako-takej sme priniesli v novom programovom vyhlásení vlády," dodala Saková s tým, že reagovali na "žiadosť ulice a opozície", aby bola osoba v pozícii policajného prezidenta "nezávislá a transparentnejšie" vybraná do svojej funkcie. Grendel to však považuje "za ilúziu".



Na to, či sa terajší policajný prezident Milan Lučanský bude uchádzať o post znova, Saková odmietla odpovedať. Myslí si, že to je otázka priamo na Lučanského.