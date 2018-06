Podľa J.Kiššovej nie je žiadny dôvod na zavádzanie novej poistnej dane

Pozmeňujúci návrh Kiššovej podporil aj poslanec Peter Štarchoň (Sme rodina). Podľa neho ide vláda zavedením dane z neživotného poistenia zdaňovať ľudí, ktorí sú zodpovední a poisťujú si svoj majetok.

Bratislava 19. júna (TASR) - Opozičná strana SaS nesúhlasí so zavedením novej 8-% dane z neživotného poistenia. V čase rastu ekonomiky totiž na to nie je žiadny dôvod. Presvedčená je o tom poslankyňa Jana Kiššová.



"Nesúhlasíme s tým, aby sa zavádzali nové dane, ak na to nie je žiadny závažný dôvod. V čase, kedy sa ekonomike darí, tak na zavádzanie nových daní nie je žiadny dôvod. Je smutné, že tie dôvody vláda stále vyrába," podotkla Kiššová.



Podľa nej by sa v čase hospodárskeho rastu malo dariť najmä ľuďom. "Ekonomike sa asi až tak nedarí, pokiaľ sociálne balíčky nedokáže vláda vykryť zo zvýšených príjmov, ale musí hneď po ich oznámení zavádzať nejakú novú daň, alebo niekde inde tým ľudom peniaze zobrať. Ak sa ekonomike darí, tak štát by sa mal vzdať nejakej časti daní alebo odvodov," tvrdí Kiššová.



K návrhu zákona predložila dva pozmeňujúce návrhy. Prvým chce posunúť účinnosť zákona, druhým chce zabezpečiť, aby boli platcovia dane jasne informovaní o jej výške. "Navrhujem, aby sa zakotvila povinnosť oboznámiť platiteľa poistného o sume tejto dane, či už v zmluve, alebo na doklade o platbe. Jednoducho, aby bola jasná suma tejto dane tak, ako je to napríklad pri dani z pridanej hodnoty," vysvetlila v pléne Kiššová.



V kritike ju podporil aj jej stranícky kolega Ondrej Dostál. "Nová daň je vecne neodôvodnená, ekonomicky nepotrebná," poznamenal. Tiež predložil pozmeňujúci návrh. Navrhuje, aby novou daňou boli zaťažené iba nové zmluvy, aby sa teda daň platila z poistných zmlúv, ktoré budú uzatvorené po nadobudnutí účinnosti zákona. Ďalej navrhuje zníženie sadzby dane z 8 % na 2 % a tiež navrhuje, aby zdaňovacím obdobím nebol kalendárny štvrťrok, ale celý kalendárny rok, čím by sa znížila administratívna záťaž.



Pozmeňujúci návrh Kiššovej podporil aj poslanec Peter Štarchoň z hnutia Sme rodina. Podľa neho ide vláda zavedením novej dane z neživotného poistenia zdaňovať ľudí, ktorí sú zodpovední a poisťujú si svoj majetok. "Oceňujem transparentnosť dvoch predkladaných návrhov," poznamenal v súvislosti s Kiššovej návrhom Štarchoň.



Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) opäť upozornil poslancov, že sa nahrádza doterajší 8-% odvod, ktorý na Slovensku funguje už vyše roka. "Naučili sa s ním žiť aj poisťovne, bez nejakých fatálnych otrasov v oblasti cenotvorby. Ja rozumiem komunikácii opozície. Rozumiem, že sa dá nakŕmiť na každej téme," adresoval opozičným kritikom minister.



Vyjadril sa aj ku kampani poisťovní, ktoré varujú pred zdražovaním poistiek. Označil ju za zavádzajúcu a manipulatívnu. "Vládna koalícia nemá peniaze, aby mohla investovať do inzercie, aby mohla robiť z poisťovní a z niektorých majiteľov poisťovní idiotov, ako to robia niektoré poisťovne z vlády. Kampaň bola dezinformačná a bola financovaná z peňazí klientov poisťovní. Je to za nami a tento zákon je v rukách poslancov parlamentu," poznamenal Kažimír.



Podľa neho pomôže poistnému trhu vysporiadať sa s daňou konkurenčný súboj. "Časť tejto dane sa môže preniesť do cien, ale časť určite absorbujú poisťovne, ktoré budú chcieť zmeniť svoj podiel na trhu. Stane sa to predmetom konkurenčného súboja a v tom nevidím nič zlé," dodal Kažimír.