Podľa meteorológov bola prvá polovica februára bola veľmi teplá

Pomerne teplé počasie sa má podľa meteorológov udržať minimálne do štvrtka (21. 2.).

Bratislava 16. februára (TASR) - Prvá polovica februára bola na našom území veľmi teplá. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti s tým, že teplota cez tieto dni bola o dva až štyri stupne Celzia vyššia ako normálny stav. Pomerne teplé počasie sa má podľa meteorológov udržať minimálne do štvrtka (21. 2.).



Najvyššiu kladnú odchýlku zaznamenal SHMÚ na krajnom východe územia Slovenska. "V rámci Európy bola prvá polovica februára na dané pomery teplá až veľmi teplá najmä vo východnej časti, kde bola odchýlka od normálu miestami až okolo plus 6 stupňov Celzia," informoval ústav.



Meteorológovia zároveň očakávajú, že až do utorka (19. 2.) budú pri prevažne slnečnom počasí teploty dosahovať väčšinou 9 až 14 stupňov Celzia, pričom veľmi teplo bude podľa nich aj v stredných polohách. "Výrazne chladnejšie bude cez deň len na miestach, kde sa udrží celodenná hmla alebo nízka oblačnosť. V stredu (20. 2.) a vo štvrtok (21. 2.) už bude pravdepodobne o niečo chladnejšie na celom území a neskôr sa miestami vyskytnú aj zrážky, ale priemerná denná teplota zostane na daný dátum aj tak nadnormálna," dodali.



K výraznejšiemu ochladeniu môže prísť podľa SHMÚ najskôr až v piatok (22. 2.) alebo v sobotu (23. 2.), avšak na tieto dni sa podľa ústavu nedá počasie predpovedať s istotou.