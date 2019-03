Podľa P. Žigu prekročil minister obrany P. Gajdoš svoje kompetencie

Rezort obrany v pondelok (11. 3.) informoval, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými.

Bratislava 13. marca (TASR) – Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) prekročil minister obrany Peter Gajdoš (SNS) svoje kompetencie, keď rozhodol, že sa rezort obrany nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Šéf rezortu hospodárstva to uviedol v stredu pred rokovaním vlády.



"Predpokladám, že sa o tejto téme budeme ešte rozprávať. Na prvý pohľad to vyzerá, že prekročil svoju kompetenciu. O takýchto veciach bez ohľadu na to, ako by rozhodla vláda, by mala rozhodovať vláda," povedal Žiga. Podľa neho, pokiaľ boli argumenty na to, aby sme od rokovaní odstúpili, tak to mal nechať na rozhodnutie vlády, nie na rozhodnutie ministerstva obrany. "Ministerstvo nereprezentuje záujmy celej krajiny, ale je utilitárne, to znamená, mal to nechať na rozhodnutie vlády," poznamenal Žiga. Ako doplnil, nevie, či sa bude touto vecou zaoberať v stredu vláda. Podľa neho to bude aj predmetom koaličnej rady.



Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) pred rokovaním vlády poznamenala, že stanovisko SNS je v tejto veci nemenné. Šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd) poznamenal, že susedné krajiny sa na podmienkach dohodli. "Vôbec to nie je voči záujmom SR dotiahnuť tieto rokovania tak, aby sme peniaze mohli dostať a mohli modernizovať tieto letiská," povedal Sólymos.



Šéfka rezortu vnútra Denisa Saková (Smer-SD) po rokovaní vlády poznamenala, že pokiaľ nie je známy výsledok z koaličnej rady, tak sa nebude vyjadrovať. Štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner poznamenala, že sa k situácii nebude vyjadrovať, pretože sa nezúčastňuje koaličných rokovaní a stretnutí. "Myslím si, že sa minister Gajdoš k tomu vyjadrí," povedala s tým, že ona by takýto krok konzultovala s vládou.



Rezort obrany v pondelok (11. 3.) informoval, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Jej prijatie by podľa rezortu ohrozilo suverenitu Slovenskej republiky. Argumentuje aj tým, že ponuka USA nereflektovala na operačné požiadavky Ozbrojených síl SR. Rozhodnutie prekvapilo aj rezort diplomacie, ktorý v pondelok napísal, že s ním ministerstvo obrany svoje rozhodnutie nekonzultovalo. Odmietanie finančnej pomoci z USA na opravu vojenských letísk v situácii, keď sú na Slovensku rozbité cesty, nemocnice a školy, považuje prezident SR Andrej Kiska za absurdné.