Problémy s učebnicami by mohli vyriešiť ich elektronické verzie

Plné znenie návrhu školskej reformy



Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania



Bratislava 7. júna (TASR) – Problémy s klasickými printovými verziami didaktických prostriedkov by mohli vyriešiť digitálne verzie učebníc. Uvádza sa to v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý v stredu (6.6.) predstavila vláde ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS).Deje sa to prostredníctvom Edičného portálu, v ktorom sa sústreďuje pôvodný obsah portálu eAktovka, na ktorom bolo bezplatne sprístupnených 63 titulov učebnícuvádza sa v NPRVaV.Elektronické verzie učebníc môžu pedagógom pomôcť pri príprave na vyučovanie i počas vyučovania.uvádza sa v materiáli. NPRVaV predpokladá, že digitálne verzie učebníc podporia študijnú atmosféru v triede, a že sa týmto spôsobom aktívne zapojí do vyučovacieho procesu viac žiakov.Na vzdelávanie v školách sa používajú učebnice schválené ministerstvom školstva. Kritériom pre schválenie učebníc je súlad ich obsahu s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania určenými v školskom zákone a s príslušným štátnym vzdelávacím programom. V školách sa okrem schválených učebníc môžu používať aj iné učebné texty. Podmienkou je, aby boli v súlade s cieľmi a princípmi školského zákona.V súčasnosti je potrebné vytvoriť okolo 360 titulov učebníc.píše sa v národnom programe. Momentálne je v procese verejného obstarávania 15 titulov. V školskom roku 2017/2018 ministerstvo zazmluvnilo vyhlásené verejné obstarávanie učebníc Prírodovedy a Vlastivedy pre 3. a 4. ročník základných škôl.NPRVaV konštatuje, žeOd roku 2015 do roku 2017 to bolo približne 6,5 milióna eur na rok. V súlade s edičným plánom na rok 2017 bolo k začiatku školského roka 2017/2018 pokrytých 27 percent požiadaviek škôl. V súčasnosti sa pripravuje využitie dodatočných finančných prostriedkov prevažne pre stredné odborné školy. Ku začiatku školského roka 2018/2019 sa očakáva nárast pokrytia požiadaviek škôl na 58 percent.Lubyová avizovala, že NPRVaV, ktorý určí smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov, musí rezort školstva ešte skontrolovať a dopracovať. Dokument, inšpirovaný fínskym modelom vzdelávania, kladie dôraz aj na inkluzívne vzdelávanie. Tvorí ho desať čiastkových cieľov (päť pre regionálne školstvo a päť pre vysoké školstvo) a 105 opatrení. Opatrenia sú rozpracované do implementačného plánu, ktorý pozostáva z piatich dvojročných na seba nadväzujúcich akčných plánov. Implementačný plán NPRVaV, ktorý sa vzťahuje na desaťročné obdobie 2018-2027, sa delí na päť dvojročných akčných plánov. Prvý akčný plán na obdobie 2018-2019 a druhý akčný plán na obdobie 2020-2021 obsahujú aj opatrenia zahrnuté v programovom vyhlásení vlády.