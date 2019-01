Lajčák: Podnesterský konflikt sa rieši cez praktické kroky

Na druhej strane však podľa ministra v celom procese chýba vízia.

Kišiňov 19. januára (TASR) - Proces riešenia podnesterského konfliktu v Macedónsku bude v tomto roku pokračovať dokončovaním balíka ôsmich praktických opatrení zameraných na zlepšenie života obyvateľov.



Plánované sú taktiež dve stretnutia oboch strán zapojených do tohto konfliktu s účasťou medzinárodných sprostredkovateľov a pozorovateľov, z ktorých jedno bude na Slovensku. Na záver svojej návštevy Moldavska to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.



"Máme dobré obdobie. Je dohoda na konkrétnych krokoch - balíku ôsmich opatrení, z ktorých sa päť splnilo - a je vôľa ísť ďalej. Na oboch stranách sa nám podarilo identifikovať, čo by malo nasledovať, predovšetkým humanitárneho aj tiež ekonomického charakteru," zhodnotil s tým, že po dokončení Berlínskeho balíka praktických opatrení bude nasledovať posun do ďalších oblastí s cieľom dostať sa k politickým témam.



Na druhej strane však podľa ministra v celom procese chýba vízia. Samotný líder Podnesterska riešenie konfliktu vo forme suverenity a územnej celistvosti Moldavska so zvláštnym štatútom pre Podnestersko - ktoré presadzuje medzinárodné spoločenstvo - v piatok na tlačovej konferencii odmietol a žiadal nezávislosť.



"Atraktívna formula, ktorá by zabezpečila územnú celistvosť Moldavska a špeciálny štatút pre Podnestersko na stole nie je."



Tému integrácie a územnej celistvosti krajiny je komplikované otvárať, pretože najskôr si "samotné Moldavsko musí vyriešiť otázku svojho geopolitického ukotvenia," pokračoval Lajčák. A to sa vyjasní až po usporiadaní politickej moci po parlamentných voľbách vo februári.



Veľkou témou v rámci riešenia podnesterského konfliktu je prítomnosť približne 1500 ruských vojakov v Podnestersku. Od ozbrojeného konfliktu v roku 1992 tam ostali strážiť armádne skladiská pochádzajúce zo sovietskej éry. O ich "stiahnutie z územia Moldavska“ požiadal v piatok v Kišiňove na spoločnej tlačovej konferencii s Lajčákom šéf moldavskej diplomacie.



Rusko je účastníkom vyjednávacieho formátu a v Podnestersku má veľmi silný vplyv, povedal na margo ruských vojakov Lajčák. "Jeho úloha bude narastať postupne, ako sa bude prechádzať k otázkam politickým a bezpečnostným."



Na území Podnesterska pôsobí tiež mierový kontingent približne 800 ruských, moldavských a podnesterských vojakov, ktorí sú tam nasadení na základe dohody o prímerí z roku 1992. Ich úlohou je dohliadať na deliacu tzv. administratívnu líniu medzi Podnesterskom a Moldavskom.



V pozícii úradujúceho predsedu OBSE bola Lajčákova návšteva Moldavska a Podnesterska druhou cestou do konfliktných regiónov.



Lajčák v piatok rokoval s vládnymi a politickými predstaviteľmi Moldavska ako aj s lídrami Podnesterska. Obom stranám predostrel vzájomné podmienky a očakávania.



Témami rozhovorov boli okrem samotného konfliktu - pretrvávajúceho od roku 1992 - aj februárové parlamentné voľby v krajine. Lajčák na rokovaniach v kapacite úradujúceho predsedu OBSE apeloval, aby boli usporiadané "spravodlivým a demokratickým spôsobom a v súlade s medzinárodnými volebnými štandardami".



A aby po ich skončení mali zvolení zástupcovia možnosť ujať sa svojich mandátov. Manipulácia volebného procesu by mala vplyv na budúce vzťahy s EÚ, ktorej reakcia by bola silná.



V sobotu minister Lajčák absolvoval rozhovor s vedúcim medzinárodnej pozorovateľskej misie ODIHR/OBSE pre nadchádzajúce februárové parlamentné voľby v Moldavsku. Cestu uzavrel stretnutím s rezidentnými veľvyslancami vyjednávacieho formátu 5+2 (Ukrajina, Rusko, OBSE, USA, EÚ + Moldavsko a Podnestersko). Na Slovensko pricestoval v sobotu popoludní.