Podnikateľa L. Bašternáka odsúdili na päť rokov odňatia slobody

Výberový prehľad udalostí v kauze Ladislava Bašternáka

13. apríla 2016 – Začalo sa trestné stíhanie vo veci uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH spoločnosťou BL-202, týkajúcej sa nehnuteľnosti Five Star Residence. Išlo o bratislavský bytový komplex Five Star Residence, ktorý stavala firma Mariana K. Spoločnosť Ladislava Bašternáka v ňom podľa obvinenia kúpila sedem bytov za 12 miliónov eur a následne si mala uplatniť nadmerný odpočet DPH vo výške dva milióny eur.



29. júna 2016 - V bytovom komplexe, v ktorom sídli viacero firiem podnikateľa Ladislava Bašternáka, podozrivého z daňových podvodov, prebiehala policajná razia. Policajti si prišli po účtovníctvo firiem Ladislava Bašternáka. Pre kauzu opozícia žiadala odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý mal byť s Ladislavom Bašternákom prepojený a mal zasahovať do vyšetrovania kauzy.



14. februára 2017 – Policajti vykonali päť domových prehliadok a jednu prehliadku iných priestorov a pozemkov, kde bol dôvodný predpoklad zaistenia listinných dôkazov, ktoré by mali mať súvislosť s vyšetrovaním podozrenia z daňových trestných činov.



17. marca 2017 – Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil podnikateľa Ladislava Bašternáka zo zločinu neodvedenia dane a poistného.



21. marca 2017 – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby splnil sľub a odsťahoval sa z bytu v komplexe Bonaparte, ktorý si mal prenajať od podnikateľa Ladislava Bašternáka.



25. apríla 2017 – Podnikateľ Ladislav Bašternák podal sťažnosť voči uzneseniu vyšetrovateľa NAKA o vznesení obvinenia pre zločin neodvedenia dane a poistného.



28. apríla 2017 – Prokuratúra nepodala na súd návrh na začatie konania o vyslovenie nadobudnutia majetku z nelegálnych príjmov podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorý je obvinený zo zločinu neodvedenia dane a poistného. Okresná prokuratúra Bratislava I skonštatovala, že nie sú splnené podmienky na podanie návrhu, pretože "rozdiel medzi hodnotou majetku a zistenými príjmami a ďalšími finančnými záväzkami neprevyšoval 1500-násobok minimálnej mzdy na rok 2016". Prokuratúra z tohto dôvodu vrátila spis finančnej polícii. O preskúmanie pôvodu majetku podnikateľa s väzbami na vládne špičky požiadali ministerstvo vnútra, Prezídium Policajného zboru a NAKA.



17. augusta 2017 – Podnikateľ Ladislav Bašternák vypovedal pred vyšetrovateľom NAKA, kde si mal počas výsluchu uplatniť inštitút tzv. "účinnej ľútosti".



8. februára 2018 - V prípade daňového trestného činu Ladislava Bašternáka sa oprávnené osoby oboznámili s výsledkami vyšetrovania a celý spis bude zaslaný dozorujúcemu prokurátorovi na ďalšie konanie. Obvinený Ladislav Bašternák si mal uplatniť účinnú ľútosť a jeho povinnosťou je taktiež zaplatiť dlžnú sumu vo výške zhruba dva milióny eur.



Portál Aktuality.sk informoval, že podnikateľ Ladislav Bašternák si už uplatnil účinnú ľútosť a vrátil štátu asi dva milióny eur. Portálu to potvrdil zdroj z prostredia orgánov činných v trestnom konaní.



16. februára 2018 - Polícia uzavrela kauzu Ladislava Bašternáka návrhom na podanie obžaloby.



23. marca 2018 - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) neakceptoval návrh obvineného Ladislava Bašternáka na zastavenie trestného stíhania z dôvodu účinnej ľútosti a na podnikateľa podal obžalobu pre trestný čin neodvedenia dane a poistného. Trestná vec sa týka vyplatenia DPH vo výške takmer dva milióny eur spoločnosti BL 202 v súvislosti s kúpou bytov v komplexe Five Star Residence.



Bratislava 14. marca (TASR) - Podnikateľa Ladislava Bašternáka v kauze neodvedenia dane a poistného odsúdil vo štvrtok trojčlenný senát odvolacieho Krajského súdu (KS) v Bratislave na nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody, ktorý by si mal odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia.Bašternák sa na štvrtkovom vynesení verdiktu nezúčastnil, zastupoval ho jeho obhajca Peter Filip. KS vo štvrtok potvrdil minuloročný verdikt nižšieho Okresného súdu Bratislava II v tejto veci. Štvrtkový verdikt je právoplatný a nie je možné voči nemu sa odvolať.Bašternákovi prepadá aj majetok v prospech štátu, keďže spôsobil škodu v značnom rozsahu.povedal vo štvrtok okrem iného v zdôvodnení verdiktu predseda senátu KS Peter Štift. Keďže mu bola neoprávnene vyplatená daň z pridanej hodnoty, pristúpilo sa k tomu, aby mu prepadol majetok v prospech štátu v tej výške, aký bol objem financií získaných z trestnej činnosti.povedal ďalej predseda trojčlenného senátu. Súd mu dal trest nižší, ako je trestná sadzba v prípade spáchania tohto trestného činu, vzhľadom na to, že urobil vyhlásenie o vine a okrem toho v minulosti nikdy nebol trestaný.Súd zároveň nariadil výkon trestu odňatia slobody a z toho dôvodu ešte vo štvrtok vydá príkaz na dodanie odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody. Príkaz by malo dostať policajné Obvodné oddelenie Bratislava - Staré Mesto.Podnikateľ sa na štvrtkové odvolacie konanie - verejné zasadnutie nedostavil a dal súhlas svojmu obhajcovi Petrovi Filipovi na pojednávanie v jeho neprítomnosti. Bašternák požiadal o pojednávanie v neprítomnosti zo závažných rodinných dôvodov. Obhajca Filip pred vstupom do súdnej miestnosti novinárov informoval, že jeho klient nie je v zahraničí, nachádza sa na Slovensku, konkrétne v Bratislave. Podľa jeho slov v prípade odsúdenia nastúpi na výkon trestu odňatia slobody.Filip vo svojej záverečnej reči požiadal trojčlenný senát KS, aby jeho klienta spod obžaloby oslobodil, keďže zanikla trestnosť činu. Prípadne navrhol, aby súd pristúpil na alternatívny podmienečný trest. Zároveň požiadal, aby senát zrušil prepadnutie majetku jeho klienta.Podnikateľ Bašternák je vinný zo spáchania zločinu neodvedenia dane a poistného, za čo dostal nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Previnil sa uplatnením neoprávnenej vratky DPH voči svojej spoločnosti BL 202 vo výške takmer dva milióny eur. Takýto rozsudok si vypočul 7. novembra minulého roku na Okresnom súde Bratislava II po tom, ako svoju vinu priznal a skutok oľutoval. Obžalovaný zároveň dostal zákaz päť rokov podnikať.Obhajca Filip sa hneď po vynesení verdiktu voči rozsudku odvolal, následne sa písomne odvolal aj prokurátor. Sadzba za zločin neodvedenia dane a poistného je sedem až 12 rokov. Súd však v prípade Ladislava Bašternáka zohľadnil poľahčujúce okolnosti, ako čistý register trestov, priznanie sa ku skutku, jeho oľutovanie a uhradenie škody.Prokurátor ešte pri prednesení obžaloby povedal, že cieľom prevodov 12 bytov bolo len vylákanie daňovej výhody. Výsledkom bol vykázaný nadmerný odpočet DPH vo výške takmer dva milióny eur. Okrem nepodmienečného trestu žiadal aj prepadnutie majetku Bašternáka.Obhajca Filip sa v rámci záverečnej reči s návrhom trestu nestotožnil.povedal v novembri Filip.Za prekvapujúci označil návrh na prepadnutie majetku. Filip povedal, že zastupoval množstvo klientov v rovnakých trestných veciach, ale prepadnutie majetku sa žiada len pri Ladislavovi Bašternákovi. Bašternák sa vyjadrovať pred médiami nechcel, neodpovedal na žiadnu otázku. Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) koncom marca 2018 informoval, že prokurátor neakceptoval návrh Ladislava Bašternáka na zastavenie trestného stíhania z dôvodu účinnej ľútosti a na podnikateľa podal obžalobu pre trestný čin neodvedenia dane a poistného.