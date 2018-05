Podnikateľské prostredie má zlepšiť druhý vládny balík opatrení

Začleňovanie cudzincov do spoločnosti na Slovensku nenapreduje. Niektoré rezorty si totiž plnia svoje úlohy týkajúce sa integračnej politiky len okrajovo alebo vôbec.

Bratislava 16. mája (TASR) - Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo spolu s ďalšími rezortmi druhý balík opatrení, ktoré majú prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Tentoraz ich navrhuje celkovo 25. Balík má pomôcť zlepšiť rodinné podnikanie či odbúrať niektoré administratívne úkony pre zamestnávateľov, po čom najčastejšie podnikatelia volajú. V stredu by o ňom mala rokovať vláda.



Začleňovanie cudzincov do spoločnosti na Slovensku nenapreduje. Niektoré rezorty si totiž plnia svoje úlohy týkajúce sa integračnej politiky len okrajovo alebo vôbec. Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) ani samosprávne kraje, okrem Košického kraja, nerozpracovali regionálne integračné plány. Vyplýva to zo správy rezortu práce za minulý rok, s ktorým sa rovnako oboznámi kabinet.



Ministri budú rozhodovať aj o pomoci štyrom samosprávam, ktoré čelili mimoriadnym situáciám. Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) navrhuje vyčleniť pre ne sumu štvrť milióna eur. Prevažnú časť má získať obec Kozelník v Banskoštiavnickom okrese. Vlani v októbri tam došlo k opakovanému zrúteniu skalných úlomkov a drevín na cestu prvej triedy I/51. Mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila starostka obce, trvala do januára 2018.



Vláda by tiež mala vysloviť súhlas pre podpísanie Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží. Ministerstvo školstva ho chce podpísať s výhradou ratifikácie. Slovensko tak podľa neho vyjadrí vôľu spolupracovať s Radou Európy, vládami iných krajín, športovými hnutiami a organizáciami, ktoré sú zapojené do športu a športových stávok v boji proti manipulácii športových súťaží na národnej i medzinárodnej úrovni.